¿'La Segura’ no quiere volver a hablar de ‘La Casa de los Famosos’? Esto dijo la influencer

‘La Segura’ le dejó a saber a sus seguidores qué tan de acuerdo está con su pasado dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, dando a entender con un comentario que muchas personas no deberían enfocarse en ese momento de su vida, y mirar hacia el futuro y todo el nuevo contenido que está generado tras esta experiencia.

La influencer figuró como una de las participantes más destacadas de este reality show, ganándose el cariño de muchos televidentes en el proceso. Sin embargo, la joven encontró la salida a muy poco de cumplir los 100 días dentro de la casa/estudio.

Y es que si bien gozó de mucha popularidad, otro grupo de televidentes e internautas terminaron pronunciándose en contra de ella, resaltando que la colombiana tiene una personalidad escandalosa y poco educada, algo que le hicieron saber en muchas oportunidades a través de comentarios en sus redes sociales.

Esto llevó a que La Segura saliera del programa, ya que recibió la menor cantidad de votos en la gala de eliminación. Sin embargo, durante varias semanas criticó duramente a la producción de RCN, jugando con la idea de que habían manipulado las votaciones.

Y si bien ya ha pasado algo de tiempo desde que el programa terminó, muchos internautas siguen recordando esta faceta de ella, dejándole comentarios poco agradables en sus publicaciones, como el de una mujer quien no dudó en criticarla en su más reciente video en Instagram en el que aparecía maquillándose en un autobús.

“Esta chica me parecía graciosa y hasta me caía bien, pero solo me di cuenta que era una máscara para poder hacer bien su show de influencer, pero al ver el reality waoooo me di cuenta quién en realidad es esa chica y la verdad nada que ver”, escribió un usuario de Instagram.

¿La Segura no quiere volver a hablar sobre La Casa de los Famosos?

Ante el comentario de este usuario de Instagram, la influencer decidió no quedarse callada y responderle de manera directa a la mujer en cuestión, dando a entender que le gustaría que algunos internautas superaran su paso por La Casa de los Famosos.

“Señora, podríamos ir superando el reality. ERA UN REALITY! Besitos!”, redactó La Segura en la sección de comentarios de su post.