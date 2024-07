“La pena no existe”: ‘La Segura’ se quitó la ropa en pleno vuelo y se robó la mirada de los pasajeros

‘La Segura’ le demostró a sus seguidores que a estas alturas de su carrera en las redes sociales la pena no es un factor que la detenga a la hora de crear contenido, razón por la cual decidió quitarle una prenda de ropa en pleno vuelo, llamando la atención de muchos pasajeros por sus acciones dentro del avión.

PUBLICIDAD

La influencer suele estar muy involucrada en sus redes sociales, no solo con diferentes reels y publicaciones en su feed de Instagram, sino también con diferentes historias en donde mantiene a sus fanáticos actualizados sobre su día a día, además de contar una que otra ocurrencia o anécdota.

Puede leer: ‘La Segura’ se ganó otro premio en las redes sociales gracias a una de sus aficiones

Su fama en las redes sociales ha estado subiendo cada vez más, cosechando más seguidores e incluso figurando en la televisión al aparecer en el reality show de RCN y ViX, ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Y a propósito de esta proyección, La Segura ha estado involucrada en más eventos internacionales, además de sus viajes por distintos países de América por motivos de ocio y hasta de salud, razón por la cual suele tomar varios vuelos con frecuencia.

Con esto en mente, la creadora de contenido decidió autoimponerse un reto al grabar desde el asiento de su avión un clip en donde aparece maquillándose y aplicándose una gran cantidad de productos en su rostro, grabando el avance de su progreso.

Sin embargo, casi al principio del video se puede ver que a la joven le cae una gota de un producto sobre su top blanco, dejándole una mancha en el proceso. Es por eso que en su mismo asiento y ante la presencia de los pasajeros no dudó en quitárselo brevemente para luego ponérselo al revés, de modo que la parte manchada quedara en su espalda.

PUBLICIDAD

Lea también: ‘La Segura’ rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre un programa junto a Karen Sevillano, ¿regreso a la TV?

La Segura indicó que no siente pena al grabar algunos videos

Durante el transcurso del video, la influencer estuvo narrando parte de lo que estaba haciendo, aprovechando también para dejar claro que su trabajo en las redes sociales la ha hecho desinhibirse cada vez más, al punto de que no siente pena de llevar a cabo algunas acciones en público.

“Cuando uno es creador de contenido digital, el principio que debes de tener en cuenta es que la pena no existe (...) Mientras yo graba este video, a mí muy en el fondo me daba penita aunque no lo crean, pero en el momento en que yo prendo la cámara a mí se me olvida el mundo”, confesó La Segura.

En el mismo clip se puede ver que mientras ella se aplica la gran cantidad de productos en su rostro, muchos de los pasajeros se quedan viéndola, varios de ellos reflejando un rostro de curiosidad, mientras que otros sonreían al ver esta escena.