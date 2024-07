‘La Segura’ le dio ‘palo’ a los venezolanos que no comparten información sobre la situación del país

‘La Segura’ decidió mostrar su lado más serio al pronunciarse sobre la situación política que está viviendo Venezuela desde el pasado domingo, a propósito de los resultados de las elecciones presidenciales. Pero además de brindarle su apoyo a los habitantes del país vecino, también le dio ‘palo’ a todos aquellos que no difunden información sobre esta situación, criticándolos en el proceso.

Desde este lunes, el ambiente que se vive en Venezuela es de una fuerte tensión entre muchos ciudadanos, quienes han manifestado su descontento por el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, dando como ganador a Nicolás Maduro.

En los últimos días, muchos ciudadanos han salido a las calles a manifestar en contra de los resultados expuestos por el Concejo Nacional Electoral, siendo reprimidos por las fuerzas militares del país. Por otro lado, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha estado organizando una estrategia para dejar presentar sus pruebas de que Maduro perdió la contienda contra el candidato Edmundo González.

Esta situación le ha dado la vuelta al mundo, razón por la cual muchas celebridades locales e internacionales se han pronunciado al respecto, incluida La Segura quien en algunas oportunidades ha enviado mensajes de apoyo y solidaridad.

Sin embargo, en una serie de historias recientes, la joven mostró otra cara de la moneda al expresar su rechazo a las personas que no difunden ningún tipo de información sobre lo que está sucediendo en Venezuela.

“Me parece increíble como hay personas que en verdad no se pronuncian ni para decir: ‘viva Venezuela’, ‘Venezuela libre’, no sé, qué sé yo”, dijo la influencer con cara de molestia.

La Segura no perdonó a los venezolanos que no difunden información sobre la situación del país

En la misma serie de clips, la colombiana dejó ver su molestia al pedirle a los venezolanos que hagan mayor difusión de los actos que se han llevado a cabo en su país, con el fin de que muchas personas puedan conocer qué está sucediendo.

“Venezolanos, repórtense, hagan algo, comuniquen, publiquen cosas en sus historias, qué sé yo. Nosotros no podemos hacer mucho, pero visibilicen, hagan algo. Esa gente venezolana que no habla, ¿qué? Que no ponen una imagen que no saca de Google”, dijo molesta La Segura.

También indicó lo mal que se siente con esta situación, confesando que se ha puesto en el papel de muchos y siente tristeza por lo que ocurre en Venezuela.