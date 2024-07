La Segura recordó las veces que se metieron a robar en su casa ¿Qué se llevaron?

La influencer La Segura compartió con sus miles de seguidores en Instagram las veces que ha sido víctima de la delincuencia, revelando cómo estos incidentes han afectado su vida personal y profesional. En una serie de historias, la creadora de contenido explicó lo mucho que disfrutaba vivir en una vivienda en particular, pero debido a la poca seguridad del inmueble, los ladrones aprovecharon para despojarla de sus pertenencias en múltiples ocasiones.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ Relató que los robos ocurrieron mientras ella no estaba en casa, específicamente cuando se encontraba de viaje. “La razón por la que yo me fui de aquella casa es porque se me metieron a robar, no solamente una vez sino tres veces. Me arrancaron las cámaras y se llevaron cualquier cantidad de cosas de valor, y eso fue hace muchos meses”, expresó visiblemente afectada.

A pesar de haber solicitado la cancelación de su contrato de arrendamiento debido a la inseguridad, su petición no fue aceptada, lo que la llevó a mudarse a un lugar más pequeño y seguro. “Dije, ¿qué me falta? Que me amarren de pies y manos, que me hagan algo a mí. Dios me envió varias señales para que me fuera de ahí. Estaba que bajaba a Cristo y me decía, ‘mami, váyase, que no le conviene estar ahí’”, narró.

En uno de los robos, los ladrones se llevaron su colección de gafas de marca, joyas valiosas, una cadena de oro y el computador de su empresa utilizado para editar contenido, el cual describió como una pérdida significativa tanto emocional como económica. “Ladrones que me están viendo, ustedes deben pensar que yo tengo aquí la caleta de Pablo Escobar, y yo no tengo qué me roben. Se llevaron cosas carísimas y que me costaron mucho esfuerzo”, lamentó.

Además, La Segura reveló que uno de sus logros personales, el tener una casa propia, se vio truncado debido a una estafa que la despojó del dinero que había ahorrado para adquirirla. Este incidente se sumó a sus experiencias previas con la delincuencia, afectando aún más su confianza y tranquilidad.