¿Andy Rivera finalmente superó su depresión? Esto dijo el cantante

Andy Rivera se pronunció en sus redes sociales sobre el tema de su depresión, publicando un emotivo mensaje al respecto en donde habría revelado algunos de sus avances en esta materia, además de dar a entender a través de un par de historias e Instagram si realmente ha podido superar este cuadro.

Desde el año pasado, el artista le confesó de manera abierta a sus seguidores que estaba presentando un fuerte cuadro de depresión, sincerándose a través de varias publicaciones, respondiendo algunas preguntas de sus seguidores más curiosos, e incluso enviando algunos consejos para las personas que atraviesan por su misma situación o algo similar.

Durante el año 2023, el colombiano estuvo muy poco activo en lo que respecta al mundo de la música y en las redes sociales, apareciendo esporádicamente con alguna historia, o figurando de manera fugaz en las publicaciones de su papá, Jhonny Rivera, quien lo apoyó mucho durante esta etapa.

De hecho, cuando el joven tuvo que asistir de emergencia al hospital en más de una ocasión, el cantante de música popular siempre se encontraba a su lado para acompañarlo, e incluso para informar a los fans de su hijo cuál era su cuadro de salud.

Sin embargo, en los últimos meses Andy Rivera ha demostrado estar más activo no solo en las redes sociales, sino también a nivel musical, estrenando varios temas desde principios de este año, dejando ver que su panorama depresivo parecer haber cambiado un poco.

Esto también lo reflejó en un par de historias de Instagram en donde indicó que actualmente se siente diferente: “hoy me siento tan diferente, tan contento, tan nuevo, que no veo la hora de transmitirles todo lo que he aprendido y que sigamos creciendo”.

¿Andy Rivera superó su cuadro depresivo?

A través de otra historia en Instagram, el joven aprovechó la oportunidad para ahondar un poco más en cómo se ha sentido, dando a entender con un mensaje que sus avances en relación a su depresión han sido considerablemente positivos.

“En resumen, ya libre de medicamentos, ya libre del peso que cargaba, quiero darles GRACIAS, gracias por seguir aquí”, escribió Andy Rivera en una historia.