¿Conoce el secreto? Andy Rivera reveló qué le hace falta para ser tan famoso como Maluma

Andy Rivera le dio a entender a sus seguidores en Instagram que reconoce el gran éxito que Maluma ha tenido desde hace varios años, indicando que si bien él mismo posee un gran talento, hay ciertos detalles en los que aún está trabajando para poder llegar a ese nivel, aprovechando una historia en Instagram para ahondar más al respecto.

El hijo de Jhonny Rivera ha tenido una buena trayectoria en el mundo de la música urbana, logrando abrirse paso entre varios artistas de este género con varios de sus temas, los cuales han llegado a alcanzar puestos distinguidos en las carteleras musicales.

Sin embargo, el intérprete de ‘Dudas de mí' asegura que aún tiene mucho camino por recorrer en el mundo del espectáculo, aprovechando una pregunta de un seguidor en Instagram para hablar un poco más sobre esto y lo que define a un artista exitoso.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario le preguntó qué le hacía falta para “sacarla del estadio como Maluma, J Balvin”, haciendo referencia al éxito que estos dos artistas han logrado alcanzar a nivel internacional.

Ante esta interrogante, Andy Rivera señaló que existen muchos factores por los cuales estas figuras logran llegar tan lejos en el mundo del espectáculo, dando a entender que el trabajo que le pongan a esto y algunos factores religiosos son determinantes.

Sin embargo, aclaró que para él lo más importante es la mentalidad y el hecho de tener presente cuál es la meta y cuál es el objetivo principal de cada uno: “la mentalidad, estar claro de que uno quiere conseguir algo eso es lo más importante”.

Andy Rivera quiere convertirse en un gran exponente de la música en todo el mundo

Tal y como dijo a través de su historia en Instagram sobre la importancia de tener una mentalidad ganadora, en el mismo clip dio a entender que está trabajando por sus sueños para ser una figura con mayor reconocimiento a nivel internacional, indicando que confía en el proceso.

“Vamos por todo, flecho. Esto no es de velocidad, sino de resistencia, y yo no me rindo, yo no me rindo, yo le sigo dando”, dijo Andy Rivera muy entusiasmado.

También indicó que su futuro en el mundo de la música no solo depende de él, sino de los planes que tenga Dios y dónde lo quiera poner más adelante.