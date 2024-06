“No la he sufrido”: Jhonny Rivera comparó la ansiedad que padece con la de su hijo

El reconocido cantante Jhonny Rivera abrió su corazón a sus seguidores al hablar sobre su experiencia con la ansiedad, comparándola con la que padece su hijo, el también famoso cantante Andy Rivera. A través de un video compartido en sus redes sociales, el intérprete de “El intenso” discutió cómo maneja sus episodios de ansiedad y cómo se diferencia de la situación que enfrenta su hijo.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó si alguna vez había experimentado ansiedad. “Yo soy muy ansioso, pero la ansiedad por la que me estás preguntando no la he sufrido”, respondió Jhonny Rivera.

El cantante explicó que su ansiedad se manifiesta en una necesidad de inmediatez. “Me desespero en una reunión, quiero irme, ese tipo de ansiedad, pero la ansiedad que me cuenta Andy, la ansiedad que me cuentan personas, no la he sufrido. Pero como me la describen es algo muy difícil”, confesó Rivera.

Rivera señaló que es complicado aconsejar a alguien que padece ansiedad severa porque no ha experimentado esa sensación tan intensa. “No puedo dar un consejo, me baso simplemente en lo que me cuenta Andy, que él ya tiene bastante experiencia con el tema”, mencionó en el video, destacando la lucha constante de su hijo con esta afección.

Andy Rivera y su lucha contra la ansiedad

Andy Rivera, cantante de música urbana y compositor, ha sido franco sobre su batalla con la ansiedad y la depresión. En agosto de 2023, tuvo que ser internado debido a la severidad de sus síntomas, que comenzaron en 2021 durante la pandemia de COVID-19. Esta condición ha forzado a Andy a alejarse de los escenarios en varias ocasiones.

Pese a los desafíos, Andy Rivera sigue esforzándose por llevar una vida más tranquila, encontrando en la música un refugio y una forma de terapia. Su honestidad sobre su salud mental ha resonado profundamente con sus seguidores, quienes a menudo lo apoyan y se identifican con su experiencia.