Andrea Serna encaró a quienes creen que Caracol ya definió al ganador del Desafío XX

La temporada número veinte de ‘El Desafío’ de Caracol Televisión va a toda ‘mecha’ y ya entró a su etapa decisiva en la que solo 10 superhumanos quedan en pie. A raíz de esto son muchas las especulaciones web que indican que el reality ya habría terminado las grabaciones y por ende ya se conocería los nombres de los ganadores; al respecto, la conductora del formato, Andrea Serna, aprovechó lo masivo de sus redes sociales para aclarar varias ‘cositas’.

Ya son solo dos las banderas que continúan en competencia, Beta, conformado por Kevyn, Hércules, Darlyn, Karoline y Glock; y Omega con Alejo, Santi, Francisco, Karen y Natalia. Pero que el grupo ya esté segmentado, no significa que el concurso ya habría parado su producción; así lo hizo ver Serna mediante un contundente video publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en le que acumula 3,8 millones de seguidores. “No ha terminado, estamos aquí en la ‘Ciudadela’”, fueron parte de las palabras de la caldense de 47 años, quien, como prueba, mostró la pantalla de su celular en la que se veía la fecha y hora en la que fue grabado el videoclip.