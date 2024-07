Andrea Serna del ‘Desafío XX’ contó los problemas de salud que padeció en las grabaciones, “rojas y con callosidades”

Caracol Televisión desde hace más 20 años ha estado presente en los hogares colombianos a partir de diferentes formatos, entre los que destacan el ‘Desafío’ que este 2024 lleva dos décadas al aire y temporada tras temporada ha sabido conquistar al público con nuevas y desafiantes pruebas, contando con grandes figuras como Margarita Rosa de Francisco, Gabriela Tafur, Mafe Aristizábal y por supuesto, Andrea Serna.

Desde hace aproximadamente cinco temporadas, Andrea ha logrado destacarse en este famoso ‘reality’, siendo la presentadora principal y luego de 18 años siendo parte del Canal RCN, participante de su franja de entretenimiento, pero también en el famoso programa, ‘Protagonistas de nuestra tele’.

Si embargo, el camino para Serna dentro del ‘Desafío XX’ no ha sido para nada sencillo, pues recientemente compartió, por medio de su cuenta de Instagram, la situación de salud que trajo consigo la primera temporada de este programa de Caracol Televisión debido a que en diversas ocasiones sus seguidores la han visto con un nebulizador para hidratar sus cuerdas vocales: “Por mi tipo de trabajo tengo jornadas en la que le exijo al máximo a mi voz, ahora que estoy grabando el Desafío son horas y horas proyectando, hablando con firmeza y además haciéndolo en espacios abiertos como los boxes, mejor dicho en términos de voz son muy demandantes (…)

(…) Resulta que la primera vez que presenté el Desafío llegue al final de esa temporada con un, les juro, hilito de voz, es que ya prácticamente no me salía. Maltratadísima, duré después disfonica como un mes. Claro, yo estaba acostumbrada a un espacio cerrado, todo muy controlado y paso a este espacio abiertos, escenarios inmensos, además estábamos en Cap. Cana, donde la brisa se lleva lejos tu voz. Evidentemente, era nuevo para mí (…) Me bajo del avión, casi que directo al otorrino (…) las tenía rojas con callosidades”, agregó Andrea Serna.

Seguidamente, la presentadora del ‘Desafío XX’ aseguró que desde ese momento comenzó a tener terapias de voz a partir de diferentes aparatos y ejercicios, donde empezó a tener un mejor uso de sus cuerdas vocales, motivo por el cual en varias ocasiones antes de las grabaciones del ‘reality’ de Caracol se deja ver un nebulizador preparando así su voz y contando con una fonoaudióloga.