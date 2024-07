Natalia del ‘Desafío XX’ se rebeló y discutió con Omega para defender a Kevyn

El capítulo 77 del ‘Desafío XX’ los duelos fueron los protagonistas, pues Yoifer de Beta y Francisco de Omega compitieron por el puesto, mientras que Dickson de Beta y Natalia de Omega se debatieron el otro cupo rumbo a la fusión de equipos. Luego de una intensa prueba en el box negro finalmente Yoifer y Dickson fueron los eliminados de la competencia dejándole un sabor amargo a la Beta, pues perdieron a dos de sus mejores competidores.

En la casa Omega los ánimos eran otros, pues Francisco y Natalia se mantuvieron en competencia dejando en igualdad de números a ambos equipos, pues ambos tienen ahora a cinco miembros. Es así como por Beta quedan Kevyn, Hércules, Glock, Karolina y Darlyn mientras que en Omega están Alejo, Francisco, Santi, Karen y Natalia.

Al momento de la cena los hombres se pronunciaron sobre lo que sería el nuevo ciclo que sería el antecesor a la anhelada fusión ante la semifinal que reuniría a todos en una misma casa y de nuevo un chaleco para Kevyn fue el protagonista de la discusión.

“En ningún momento voy a estar de acuerdo con que de primero le envíen un chaleco a Kevyn, en ningún momento, ni de segundo tampoco para que, de una vez lo sepan y no. ¡A Hércules!”, dijo Natalia a lo que Alejo le respondió de manera directa “Entonces, ¿Nos enchalecamos a nosotros?” y se sumó Santi “Por eso dado el caso ¿Qué? ¿Nos enchalecamos a nosotros?”.

Sin embargo, ante la reacción de sus compañeros parece que Natalia no entendía de razones ante los posibles escenarios que pudieran presentarse ante el número bajo de hombres que quedan en competencia y agregó otras palabras que terminaron de encender los ánimos en Omega.

“Mi voto para el chaleco de Kevyn jamás va a ir, nunca, never in the life, de una vez ya saben. Para mí no va así, y no es porque esté saliendo con Kevyn porque ese man ha tenido cuantos chalecos encima, cuantos equipos se ha echado encima, el man es el que uno ve allá arriando al equipo ¡Parce! Que llegue a la semifinal”

— Natalia