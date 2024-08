Natalia del ‘Desafío XX’ mandó pulla a las mujeres de Beta

Durante el capítulo 80 del ‘Desafío XX’ hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los 10 participantes que sieguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que sería la segunda prueba en lo que es el ciclo de eliminación mixta.

Antes de salir a la pista de que definiría una sentencia y bienestar la presentadora Andrea Serna estableció comunicación con cada uno de los equipos, pues Beta jugaría para conservar las comodidades de su casa mientras que Omega por obtener elementos para resguardarse en la austeridad de playa baja.

Lo primero que hizo la presentadora fue preguntarle a Alejo sobre su paso por la zona, debido a que era la primera vez que le tocaba ir a playa baja, ya que siempre respondieron por el arriendo en Omega o simplemente ganaban la prueba que les garantizaba la casa.

Luego recordó que, del resultado de la prueba, que se llevaría a cabo en el box amarillo, se definiría cuál de las mujeres se enfrentaría a Natalia en el duelo de eliminación que tendrá lugar en el box negro. Por lo que le preguntó a la participante cuáles cualidades son las que ha tenido para salvarse ya tres veces de la eliminación.

Natalia indicó que es una mujer muy tranquila, alegre y que se disfruta las pistas y que puede que no les guste verla contenta, pero que esa es su esencia y que se le han dado las cosas.

“Creo que ellos sabrán y lo que yo les digo es así soy yo. El hecho de que yo esté sonriendo en una pista no quiere decir que de pronto lo tomo de una manera burlesca o algo así, para nada, creo que acá todos se han dado cuenta, digamos Alejo que apenas me conoce que soy una mujer muy sonriente, que soy una mujer muy feliz, y eso es algo que a mí me caracteriza no solo acá, sino también por fuera del Desafío. Aquí he sido muy autentica, y no voy a dejar de serlo sencillamente para agradarle a alguien”

— Natalia