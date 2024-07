“No había llorado tanto”: Experiodista de Noticias Caracol reveló la difícil situación por la que está atravesando

Caracol Televisión es un canal nacional que lleva más de 25 años haciendo parte de la televisión colombiana con el fin de entretener a los televidentes a partir de destacadas producciones que logran convertirse en icónicas y continúan año tras año. Sin dejar de lado, al informativo que se encarga de brindar de primera manos aquellos hechos que suceden en diferentes rincones del país a través de Noticias Caracol y su amplio equipo de presentadores y periodistas.

Se trata de la experiodista de Noticias Caracol, Vilma Rey, quien además de su rol en el noticiero de RTVC, medio de comunicación al que llegó luego de haber renunciado a Caracol Televisión y por ende, dejar su natal San Andrés para radicarse en Bogotá. Situación que se dio a inicios del mes de enero, sin embargo, este 2024 la situación no ha sido para nada sencilla, de acuerdo con su más reciente aparición en redes sociales, donde la periodista aseguró que los últimos meses, como dicen por ahí, “está sobreviviendo por pura ansiedad”, pues el mundo está en negación, según ella.

“Hace un mes y medio mi tío falleció y estoy como en esta etapa de duelo, de mucho dolor, como que no había llorado tanto en la vida, como en los últimos meses, y siento que eso se exacerbó ayer un poco más con esta decisión de Venezuela porque he visto tantos casos o sea de verdad que es impresionante el número de migrantes que hay y sus testimonios e historias de vida son muy conmovedoras de saber que de alguna manera esa ilusión se rompió (…)

(…) Veía a una señora que por videollamada tuvo que enterrar a su mamá, eso es demasiado, demasiado el saber que tú no puedes regresar a tu país, despedirte de tus seres queridos por una videollamada, es de lo más inhumano. Me conmovió tanto esa historia porque en los últimos días de vida de mi tío, él estaba en cuidados intensivos y yo hacía videollamada con mis primas o la persona que estaba con él y verlo así, hablarle a una persona en los últimos días de vida es fuerte, es algo que no le deseo a nadie y saber que esas personas no pudieron ir a darle ese último adiós a su familia… No, no sé donde vamos a llegar”, fueron las declaraciones de Vilma Jay.

Sin embargo, estas no terminaron allí, pues la experiodista de Noticias Caracol adjunto una imagen de la mano de su tío, todavía en el hospital, donde destacó que cuando tuvo la oportunidad de visitarlo y abrazarlo tenía la fe intacta en que su ser querido podría levantarse de la cama y días más tarde tuvo que ver partir, según ella, al hombre que fue su papá por segunda vez: “Lo atravesé cuando tenía 12 años y tenía muchísimo miedo de volverlo a transitar, porque sabía cuál era el precio, pero era inevitable”. Finalmente, la periodista reiteró que este fuerte golpe trajo consigo que se abriera una cicatriz que algún día buscó sanar.