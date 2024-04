“Hija extramatrimonial”: Experiodista de Noticias Caracol confesó que a veces no se siente colombiana por esta razón

La experiodista de Noticias Caracol, Vilma Jay, quien a lo largo de cinco años estuvo presente en el informativo siendo la corresponsal en San Andrés Isla. La comunicadora aseguró que dejar el canal no terminó siendo una situación sencilla para ella, pues además de tener de abandonar la que fue su casa, también abandonó el archipiélago con el fin de tomar un nuevo rumbo siendo la presentadora del noticiero ‘RTVC’. Además, Jay suele ser muy activa en sus redes sociales y recientemente confesó que a veces no se siente colombiana por esta razón.

La periodista más allá de compartir con sus fans la serie de reportajes que realiza y por ende, cada uno de los momentos que vive, también aprovecha para estar mucho más cerca de sus seguidores, pues constantemente lleva a cabo dinámicas de preguntas sobre aquello que se les ocurre tanto sobre su vida como cualquier otra aspecto.

Recientemente, Vilma volvió a realizar una nueva ronda y una de las dudas que más se destacó fue precisamente, “¿qué tan colombianos se sienten?”, haciendo alusión a lo orgullosa que es la periodista de haber nacido en San Andrés Islas y lo mucho que extraña su territorio natal. Para responder esta pregunta Vilma compartió una imagen de ella junto a uno de los lugares icónicos de la islas.

La también presentadora de ‘RTVC’ inició sus declaraciones asegurando que ella hablaba desde lo que había estado pensando frente a este situación teniendo consigo una teoría: “Nos sentimos e identificamos como colombianos, pero no contamos cómo tal, punto y aparte (...) Nos sentimos de San Andrés, el mar Caribe y a veces de la nada en resumen de mi teoría”.

Asimismo, Jay reiteró que hasta se autodenomina como “la hija extramatrimonial de Colombia”. Pero las preguntas con respecto a la isla no se quedaron allí, pues la periodista reiteró que durante Semana Santa aunque deseaba visitar San Andrés esto no fue posible, pues según ella, el territorio no pasa por el mejor momento, pues debido a la disminución de aerolíneas de bajo costo como Viva air y Ultra air trajo consigo que las aerolíneas que cuentan con estos trayectos eleven los precios de los tiquetes, según ella, produciendo que los viajeros decidan tomar otros destinos con un precio menor teniendo en cuenta los gastos que esto conlleva para su aventura.