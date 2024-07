Gabriel Boric no reconoce triunfo de Maduro tras elecciones en Venezuela

El presidente del Consejo Nacional Electoral CNE Elvis Amoroso ofreció el primer boletín de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela con el que indicó con 80 % de mesas escrutadas y con participación 59% el candidato Nicolás Maduro ganó con 5.150.092 votos lo que representa un 51,20 %, mientras que Edmundo González 4.445.978 votos representado en un 44,02 %.

PUBLICIDAD

Chile no reconoce los resultados que no sean verificables

Al anunciar que Nicolás Maduro era reelecto como presidente de ese país las reacciones de la comunidad internacional no tardaron en llegar, y uno de ellos fue el presidente de Chile Gabriel Boric.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, escribió Gabriel Boric en la red social X, antes Twitter.

Horas antes el mandatario chileno había indicado que la entrega de los resultados de las elecciones en Venezuela debían ser transparentes, oportunos y “reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”.

Costa Rica repudia los resultados

Por su parte, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, indicó por medio de un comunicado en sus rede sociales que consideran la proclamación como fraudulente y que trabajará con gobiernos democráticos del continente y los organismos internacional para lograr que se respete la voluntad de los venezolanos.

“El Gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta”, indico en un comunicado Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica.