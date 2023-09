Esperanza Gómez tiró al agua a uno de sus ‘amorcitos’ al que decidió dejar en el altar a pesar de estar bien dotado

Ya son cuatro los capítulos que acumula el pódcast ‘Del saber al hacer’, formato audiovisual dirigido por la brasileña Flavia Dos Santos y la caldense Esperanza Gómez, expertas en sexo que se reúnen en las plataformas Spotify para hablar desde su experiencia y ayudar a las parejas a tocar temas considerados para algún tabú. Precisamente en esta nueva entrega, este duo habló sobre una de las preguntas más escuchadas en la sexología, ¿El tamaño importa?.

“Es importante destacar que la variabilidad en el tamaño del pene es completamente normal y existe una amplia gama de tamaños, es esencial recordar que el tamaño del pene no determina la satisfacción sexual ni la capacidad de proporcionar placer a la pareja, 4 centímetros pueden llegar a hacerte tocar el cielo con las manos”, fue la descripción que eligieron Dos Santos y Gómez, para describir esta nueva edición, en la que hablaron por más de 20 minutos sobre el tema.

Desde el principio de la conversación, Esperanza fue muy enfática en que para ella el tamaño no es algo a lo que le presta mucha atención; de lo que sí fue muy reiterativa fue del hecho de que para ella es importante que el miembro masculino debe tener mantener la sangre de manera adecuada en la erección, hecho que incluso la llevó a optar por no casarse con uno de sus amores, de quien no reveló el nombre, pero del que dio uno que otro detalle:

“Yo dejé de casarme en una ocasión con un tipo de muy buena familia y con dinero. Él me ofreció matrimonio y yo lo pensaba, puesto que él no lo tenía pequeño, pero lo tenía muy flácido, ya que como siempre lo he dicho, yo lo prefiero corto y gordo, que largo y flácido. Yo me dije en ese momento que si me casaba al año dañaba ese matrimonio, porque yo no sería capaz de serle fiel a ese espagueti. Cuando lo hacíamos no sentía nada”, manifestó la mujer de 43 años.

