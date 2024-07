A Carolina Cruz le preguntaron si es bueno tener un novio menor que ella: su respuesta calló bocas

La reconocida presentadora de televisión Carolina Cruz sostiene una relación con su novio, el piloto Jamil Farah, desde hace poco más de un año. La pareja ha dado mucho de qué hablar no solo porque es la primera relación de Carolina Cruz después de su separación del actor Lincoln Palomeque, sino también por la amplia diferencia de edad.

La presentadora, de 45 años, le lleva 12 años a su novio piloto y por ello las dinámicas de la relación generan todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores en las redes sociales.

Recientemente, Carolina Cruz activó una caja de preguntas a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram y contestó las dudas de sus fans. Una de ellas llamó especialmente la atención.

“¿Qué tan bueno es tener un novio menor? No te estoy juzgando”, rezaba la pregunta que le dejaron. Su respuesta fue contundente. De fondo puso una foto abrazando a su novio y junto a ella escribió un texto en el que daba detalles de su postura sobre estos temas.

“Lo bueno no es tener un novio menor, lo bueno es tener a tu lado una persona que te valora, te respeta, te hace reír, sentir bien y quiere tu entorno! Una persona sin miedo a estar a tu lado! Una persona que se disfruta el aquí y el ahora.

Carolina Cruz aún duerme con sus dos hijos

Entre otras cosas, la presentadora también se refirió a los retos que enfrenta todos los días como mamá. Y reconoció que, por ejemplo, todavía duerme en la misma cama con sus dos hijos, aunque le han dicho que quizás esto no sea lo ideal.

“Ha sido complicado, pero no tengo ningun afán. Los niños se crecen rápido y después no quieren voltearte a mirar. Sé que dicen que necesitan su independencia, pero no estoy haciendo nada malo”, indicó la presentadora en otra de sus historias de Instagram.