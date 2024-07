Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ contó el problema de salud que vive, ¿culpa de Miguel Bueno?

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ latinoamericano que ha logrado ser todo un éxito en diferentes territorios y en este 2024 se estrenó por primera vez en Colombia, llevando a la pantalla a un grupo de figuras del entretenimiento y luego de 4 meses, donde las emociones estuvieron a flote, quien terminó llevándose el premio fue Karen Sevillano, pero luego del gran final del programa, producido por el Canal RCN, son varias las personalidades que han logrado destacarse entre ellas, Martha Isabel Bolaños, Miguel Bueno y Ornella Sierra.

Pues, un amorío se inició en la ‘La casa de los famosos’ y también ha dado de que hablar fuera de él, pues la creadora de contenido y el cantante se han dejado ver bastante cerquita en varias ocasiones, donde las muestras de cariño han sido las protagonistas, sin embargo, desde hace varios días se encuentran distanciados debido a que Miguel se encuentra en la promoción de sus nuevas canciones, mientras que Ornella, quien hace pocas semanas se radicó en Bogotá, se encuentra pasando unos días de descanso junto a sus padres en Barranquilla.

Sin embargo, durante las primeras horas de este 29 de julio, la creadora de contenido despertó la preocupación de sus fans, pues llevaba algún tiempo sin aparecer por medio de sus redes sociales y en una de sus apariciones reiteró que no se encontraba del todo bien: “bebés no estoy perdida, estoy intoxicada”. Seguidamente, por medio de un video y en medio de risas, aseguró que estaba en una reunión con su equipo de trabajo, en compañía de un suero.

“Estoy en muerte lenta (…) Ayer mis papás me fueron a recoger en Cartagena y yo tuve la grandiosa idea de comerme un pescado muy gratinado y creo que me cayó mal. Entonces yo iba en el carro, muriendo del dolor, en el calor, si vieran como me puse en la noche. Dios mío esa barriga, pónganle nombre”, agregó Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’.

¿Cuál es la relación entre Ornella Sierra y Miguel Bueno de ‘La casa de los famosos’?

Ornella Sierra y Miguel Bueno se han dejado ver bastante cercanos en diferentes eventos luego de su salida de ‘La casa de los famosos’, sin embargo, ambos dejaron claro que se están conociendo, pues ambos pocos meses antes de entrar terminaron una relación. Lo cierto es que la química y la conexión entre ambos han sido más que evidente, pues la creadora de contenido también participó en el más reciente video musical del hermano de Pipe Bueno.