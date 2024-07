Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ tuvo que pagar un buen dinero para cumplir con el viaje papillente, ¿que´pasó?

‘La casa de los famosos’ llegó a Colombia por primera vez bajo la producción de RCN Televisión y la plataforma Vix, quienes se encargaron de reunir a un grupo de famosos para que se aislaran del mundo y convivieran 24/4 en una casa rodeadas de cámaras. Con el paso de los días varios de los concursantes dieron de que hablar entre las peleas, lágrimas, sonrisas y amistades, dando finalmente como ganadora a Karen Sevillano y en segundo lugar a Julián Trujillo. Si bien, la gran final se dio hace varias semanas, los participantes siguen dando de que hablar y recientemente Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ tuvo que pagar un buen dinero para cumplir con el viaje Papillente.

¿Qué le pasó a Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’?

Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ desde su salida del ‘reality’ ha estado enfocada en seguir creciendo por medio de sus redes sociales y ahora, luego de al parecer, haber encontrado un nuevo hogar en Bogotá y de pasar tiempo de calidad con su familia en Barranquilla tomó un nuevo rumbo, pues junto el equipo Papillente decidieron salir de la rutina y crear contenido juntos.

Sin embargo, el problema para Ornella empezó con la perdida del vuelo, ya que optó por arreglarse su cabello. Es decir, tuvo que asumir los gastos del cambio, donde tuvo que en un primer momento llegar a Bogotá: “Ya tengo un millón de pesos abajo, porque me tocó pagar 500 mil pesos de sobrecupo (...) El dinero fluye, para que el dinero entre tiene que salir (...) Que porque era internacional”. Como era de esperar, quien no dudó en referirse al tema fue Pantera de ‘La casa de los famosos’ no ocultó su sorpresa ante lo ocurrido reiterando: “¿Quién te manda?... 40 kilos”.

¿Dónde se fueron de viajes el equipo Papillente de ‘La casa de los famosos’?

Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ y junto al resto del equipo ‘Papillente’ viajaron a la ciudad natal de Melfi, es decir, Panamá, siendo este el primer viaje que realizan luego de salir del ‘reality’, dejando ver que tal fue el vínculo que lograron construir durante la producción que ahora en la vida real se sigue consolidando. Cabe resaltar que la última en llegar fue precisamente, Karen Sevillano en compañía de su pareja.

Lo cierto es que además de volverse a encontrar, los exparticipantes también han aprovechado para seguir creando contenido y dándose a conocer por medio de plataformas digitales.