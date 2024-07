Ornella Sierra habló de la expareja de Miguel Bueno de ‘La casa de los famosos’, “no me gusta el conflicto”

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ más reconocidos de la pantalla chica y por primera vez a Colombia bajo la producción del Canal RCN y Vix, donde se encargaron de reunir a 22 personalidades con el fin de sacar a flote cada una de sus personalidades donde las amistades, diferencias y peleas han sido las principales protagonistas y en esta primera versión Karen Sevillano fue quien se terminó llevando el premio de los 400 millones de pesos. Sin embargo, quien ha logrado destacarse luego de su finalización ha sido precisamente Ornella Sierra, quien recientemente habló de la expareja de Miguel Bueno de ‘La casa de los famosos’.

Si bien, Ornella no se llevó el premio mayor, lo cierto es que desde su salida ha estado más activa que nunca por medio de sus redes sociales, donde ha logrado destacarse siendo parte de algunos conciertos de Pipe Bueno y el más reciente con la celebración de cumpleaños de Luisa Fernanda W que tuvo lugar en Cartagena, en compañía de otras figuras reconocidas de la esfera digital.

Sin embargo, la serie de críticas no se han hecho esperar por su cercanía y posible relación con Miguel Bueno, también exparticipante de ‘La casa de los famosos’, pues en varias ocasiones le han sacado a flote a su expareja, Carolina Picorios y recientemente la creadora de contenido realizó un contundente video por medio de sus redes sociales para referirse al ‘hate’ generado: “Ustedes saben que soy una persona que no le gusta el conflicto, le huyo. A mí no me gusta que se sienta mal el otro. Cada vez que puedo ponerme en el lugar del otro lo hago porque soy super sensible bebés y más si se trata de una mujer”.

Seguidamente, Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ reiteró que más de 90% de su comunidad son mujeres, reiterándoles su amor y cariño, sin embargo dejó claro que para ella termina siendo bastante importante referirse a un tema: “Todo el mundo siente la necesidad de opinar, de juzgar, de criticar de cualquier aspecto de tu vida sin tener un contexto, recuerden que detrás de cada pantalla hay personas que tiene sentimientos, con historias de vida, con problema. Uno nunca sabe que cruz carga el otro. Por ejemplo con el tema de Caro, no he tenido la oportunidad de conocerla, me parece una mujer divina, su trend me da demasiada risa, pero no lo he podido hacer porque me funan. Obviamente le deseo lo mejor porque ella no me ha hecho absolutamente nada y la han cogido a enviarle un poco de comentarios feos, comparando, comentarios que son innecesarios. Ella a mí no me ha hecho nada y les pido de corazón que por favor paren con eso”.