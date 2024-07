Miguel Bueno de ‘La Casa de los Famosos’ ya tiene proyectado millonario negocio relacionado con la música

Los hermanos Bueno se han vuelto tema de conversación en las redes sociales debido a la participación de Miguel Bueno a ‘La Casa de los Famosos’. Este reality sigue generando contenido al introducir nuevos participantes, y Miguel, cantante urbano y hermano de Pipe Bueno, fue el segundo más votado para unirse al programa. Su ingreso ha captado la atención, especialmente por su objetivo de conquistar a varias de las integrantes actuales de la casa.

PUBLICIDAD

Miguel lleva varios años dedicado a la escena urbana en Colombia y cuenta con más de 400 mil seguidores en sus redes sociales, donde promociona su música y algunos covers de canciones. Recientemente, lanzó una canción llamada ‘Fan de tus ojos’, que está inspirada en Ornella y además, la barranquillera participó en el video de la canción. Tanto fue el éxito de este lanzamiento que estuvo posicionado en el puesto número uno de los videos más vistos de Youtube Colombia durante varias semanas.

Miguel sigue trabando por su sueño de llenar escenarios con música úrbana y precisamente, mostró que está trabajando junto a uno de los productores más reconocidos del momento; se trata de SOG quién está detrás de canciones de Ryan Castro, Feid, Blessd e incluso, del éxito de la Copa América, ‘El ritmo que nos une’. SOG compartió por medio de sus redes sociales parte de su sesión de grabación junto a Miguel.

Ornella habló del acoso que está sufriendo junto a Miguel Bueno

Aunque muchos agradecen el reconocimiento que ganaron gracias al reality, Ornella también contó parte de las circunstancias negativas que existen por estar expuestos a la grabación constante de un reality, Ornella comentó en sus redes sociales: “me empezaron a atacar y acosar, son temas que no tengo que darles explicaciones 24/7, los en vivos se empezaron a llenar de preguntar que no quería responder, estoy agradecido con ustedes; sin embargo, yo he intentado establecer límites que ustedes no han respetado, es emocionalmente agotador tener que estarles dando explicaciones de todo”.

Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de Ornella, y dejaron en claro que aunque siguen de cerca su relación con Miguel e interacciones, es necesario darles un espacio personal a todos los que participaron en el reality, además de entender que fuera del concurso tienen otras obligaciones que condicionan las veces que pueden conectarse a redes sociales.