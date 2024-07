Juan Diego Alvira habó del momento en el que fue atacado por un animal en Europa

Juan Diego Alvira ha sido uno de los comunicadores más recordados de la televisión colombiana por ser la cara de las noticias de primera emisión del Canal Caracol, sobre todo, por la manera tan jocosa de contar las noticias por varios años. En el momento en el que el comunicador decidió renunciar al canal y irse para la Revista Semana, los televidentes no dudaron en mostrar su afecto y tomarse las redes sociales para mencionar la falta que le ha hecho al canal.

PUBLICIDAD

Pero ahora que está en el Canal Uno con su propio programa ‘Sin Carreta’, los seguidores del periodista lo han felicitado por sus logros. Uno de los frutos de estar en ese programa es haber ganado en la categoría Talento Favorito del Público en los Premios India Catalina de este 2024.

Juan Diego Alvira fue atacado por un animal en Europa

Y es que en esta nueva etapa, Juan Diego ha compartido más seguido algunas historias detrás de su carrera, y por supuesto de su vida personal, haciendo que la conexión entre él y su público sea más cercano. Pero entre esas historias, el periodista contó cómo fue atacado por medusas mientras se encontraba con su esposa y su hija mientras viajaban en un catamarań en Malta.

“Me picaron muchas medusas. Estaba infestado eso de medusas, de aguamalas como se les conoce aquí en nuestro país. Y eso duele, sobre todo si son varias al mismo tiempo”, narró el periodista en el video. Del mismo modo, señaló que a pesar de que su hija no fue atacada por estos animales acuáticos, su hija María del Mar casi se ahoga, pero afortuunadamente no pasó a mayores.

Con este tipo de historias, Juan Diego reafirma que sigue siendo una de las personas que como figura pública, sigue dando de qué hablar en redes sociales.