Experiodista de Noticias Caracol reveló el sueño que cumplió fuera del informativo, “me dan ganas de llorar”

El ser parte de Noticias Caracol termina siendo un sueño para diferentes periodistas y presentadores que a diario no se pierden las diferentes emisiones del informativo que hacen parte de Caracol Televisión. Sin embargo, este camino no resulta para nada sencillo de alcanzar, pero son varios los comunicadores que llegan al noticiero para mostrar así su talento y sencillez como lo fue Julieth Cano que luego de más de 10 años siendo parte del medio de comunicación y de la emisora ‘Blu Radio’, decidió denunciar y ahora la experiodista de Noticias Caracol reveló el sueño que cumplió fuera del informativo.

¿Por qué renunció Julieth Cano a Noticias Caracol?

Julieth Cano, la periodista y comunicadora se convirtió en la corresponsal en Santander, donde durante varios logró destacarse gracias a su talento y profesionalismo. Sin embargo, luego de casi 10 años siendo parte del noticiero reveló que empezó a recibir una serie de amenazas por sus diferentes reportajes. La santandereana confesó que comenzó a recibir llamadas mientras que grababa en la ciudad y luego mensaje de un hombre intimidándola y advirtiéndole de que no podía realizar más informes, pues tanto ella como su pequeña corrían peligro.

La periodista sacó a flote esta situación con las respectivas autoridades y realizando su actividad periodística desde su hogar. Además, después de su renuncia a Noticias Caracol, personas inescrupulosas tomaron sus fotos para compartir sus fotos con varias modificaciones. Sin embargo, Cano dejó claro que su salida del informativo y de la emisora no tuvo que ver con las intimidaciones que enfrentó.

¿Cuál fue el sueño que cumplió Julieth Cano, experiodista de Noticias Caracol?

Luego de su salida, Julieth Cano estuvo ausente de sus redes sociales y recientemente volvió a aparecer para contarles a sus fans que durante un tiempo aprovechó para tomarse unas vacaciones en compañía de su familia en México, “Ahora sí les voy a compartir detalles de mi viaje (...) yo no publiqué nada durante mi viaje porque no quería que se desataran comentarios y luego yo salir a desvirtuar cosas que pereza. Estaba pasando por un momento bien difícil y bueno, esto me recargó de una energía increíble. Mis grandes amigos saben que yo soy super fan de Roberto Gómez Bolaños, me dan ganas de llorar. Cumplí un sueño y nada estoy feliz, les voy a subir un reel y poco a poco les voy subiendo contenido de ese viaje. Por el momento, fue un sueño que cumplí y se los voy a compartir y bueno, mi niña interior fue demasiado feliz”.