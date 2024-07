Yeison Jiménez se fue en contra de un hombre que lo atacó en redes sociales, “¿te gusto?, ¿estás enamorado de mí?”

Uno de los cantantes más reconocidos en el industria del entretenimiento es justamente Yeison Jiménez quien a sus 32 años de edad es uno de los más grandes exponentes del género popular y en otros países del mundo. Sin embargo, antes de alcanzar la fama tuvo que lidiar con complejos trabajos en plazas de mercado para a la par dar a conocer su música y luego de varios esfuerzos logró contar con varios éxitos, ganándose el cariño de sus seguidores por su sencillez y humildad tanto en el escenario como en plataformas digitales, pero recientemente Jiménez se fue en contra de un hombre que lo atacó en redes sociales.

Si bien, el artista cuenta con diferentes compromisos, también suele estar muy activo por medio de sus redes sociales, donde busca compartir algunos detalles de sus próximos shows y de paso revelar aquellas situaciones por las que atraviesa. Una de sus más recientes apariciones terminó generando preocupación entre sus seguidores, pues por medio de un video aseguró que llevaba varios días ausente de su casa, ya que estaba finiquitando detalles con respecto a su ‘Invicto tour’ resaltando que le envío la invitación a varios de sus colegas y gran parte de ellos aceptaron su llamada, noticia que lo tiene bastante feliz.

Seguidamente, Yeison Jiménez aseguró que durante sus días libres se pidió un libro, Falso de Robert Kiyosaki : “Hay un chico que me ataca, me ataca y me dice bobadas por redes y quiero también dejárselo para que le demos un poco de cariño.

Asimismo, el cantante se encargó de revelar el perfil del respectivo hombre haciendo énfasis en los pocos seguidores con los que cuenta y su respectiva conversación, donde el usuario se encarga de comentar de manera negativa cada una de las apariciones del interprete de ‘Aventurero’ por medio de sus historias de Instagram: “¿Amigo que hacemos contigo? ¿Te gusto? ¿Estás enamorado de mi? Alguna vez me le robe a una novia o que ? Cálmate rey deja de estar lanzando veneno por redes, lucha, crece y saca tu familia adelante deja de ser tan hp (...) Relájate hermano lucha por lo tuyo, deja de ser tan estúpido creyéndote grande por insultar a los demás por redes”, se lee en uno de los mensajes escritos por Yeison Jiménez.

Lo cierto es que con este mensaje, Yeison deja claro que a pesar de las diversas ocupaciones con las que cuenta, anda pendiente de los mensajes tanto positivos como negativos que recibe a diario.