“Había licor, drogas y demás” Yeison Jiménez recordó cuando tuvo que vivir en una plaza de mercado

Yeison Jiménez es un destacado cantautor y compositor colombiano, conocido por su contribución a la música popular. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Desde muy joven, Yeison mostró una inclinación por la música, especialmente por los géneros popular colombiano y norteño mexicano. A los siete años, comenzó a participar en festivales de música y ganó el primer lugar durante cinco años consecutivos en el Festival de la Canción Infantil en Manzanares.

En su adolescencia, Yeison trabajó en la central mayorista de abastos para apoyar a su familia, pero nunca abandonó su sueño de ser cantante. A los trece años, empezó a componer sus propias canciones y, con el tiempo, logró grabar cinco temas musicales que le abrieron camino en el mercado musical de Bogotá y sus alrededores.

Con más de una década de carrera musical, Yeison Jiménez ha grabado numerosos temas y ha lanzado álbumes que lo han posicionado como uno de los exponentes más exitosos de su generación en Colombia. Su música ha resonado no solo en su país natal, sino también en escenarios internacionales.

Entre sus éxitos se encuentran canciones como “Vuelve y me pasa”, “Por qué la envidia”, “Ya no mi amor” y “Cómo duele”. Además, en 2021, fue jurado de la octava temporada del programa musical “Yo me llamo” transmitido por Caracol Televisión.

Uno de los episodios más significativos de su vida fue el tiempo que pasó trabajando en una plaza de mercado. Durante esta etapa, Yeison enfrentó condiciones adversas, rodeado de licor, drogas y otros desafíos que suelen presentarse en entornos difíciles

En una entrevista reciente que concedió al medio de Infobae, Yeison recordó esos días con franqueza, describiendo cómo tuvo que madurar rápidamente y enfrentar la realidad de la calle.

“Estaba muy joven; hoy tengo 32 años, tengo familia y muchas responsabilidades. Pero a los 17, 18, 19 y 20 años me crie solo. Estuve cinco años sin ver ni hablar con mi papá. Vivía en una plaza de mercado donde había licor, drogas y demás. Me crie en un entorno muy difícil, un verdadero fuego. Pasé por escenarios y experiencias que nadie debería vivir”, añadió a este medio.

Pero cuando se sentía en su punto más bajo, “Dios me rescató de todo eso. Cuando le das la oportunidad a Dios de actuar, por más dura que sea la situación, siempre hay salvación. Lo que siempre me ha sostenido es eso”, reveló sobre su proceso de recuperación.

A pesar de las circunstancias, mantuvo su enfoque en la música y su fe, lo que finalmente lo ayudó a superar esos tiempos difíciles y a transformar su pasión en una exitosa carrera musical.