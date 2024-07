Jorge Alfredo Vargas recordó a su padre con sentida dedicatoria por su aniversario de muerte, “te extraño padre”

Jorge Alfredo Vargas es una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol, pues desde hace más de 10 años figura como presentador y periodista en Caracol Televisión no solo siendo parte del informativo sino también en la emisora ‘Blu Radio’, desde la sección de ‘Voz populi’, de la que es el director. Si bien, el bogotano ha logrado cumplir y seguir llevando a cabo su pasión periodística, su lado personal tampoco lo hace a un lado, pues en medio de sus diferentes apariciones en redes sociales Jorge Alfredo recordó a su padre con sentida dedicatoria por su aniversario de muerte.

PUBLICIDAD

Aunque el profesionalismo por parte de Jorge Alfredo es evidente, sus temas personales son pocos conocidos, pues trata de brillar por sus habilidades antes los micrófonos y las cámaras, pero desde hace un tiempo también ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales y para sorpresa de varios, el periodista termina siendo bastante activo y la fecha alcanza los más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde revela detalles de sus proyectos, pero también de lo más importante en su vida como lo es su familia y el amor que les tiene.

Sin embargo, su más reciente aparición tuvo que ver con su padre, el ser a quien más extraña, que se convirtió en su ejemplo y quien falleció hace 20 años, donde las respectivas declaraciones de Jorge Alfredo Vargas en conmemoración de esta fecha no se hicieron esperar: “Y sabes que parece que fuera hace unas horas que estábamos juntos echando carreta y viendo fútbol… No sabes todo lo que ha pasado y no te imaginas la falta que nos has hecho… Y no ha pasado un solo día de estos 7.200 días que no te extrañe y te piense… Te sigo recordando y sigo contando tus cuentos… Y en los momentos alegres y en los menos buenos, también te pienso y digo que habría hecho y que me hubiera dicho… Hoy ya no es con lágrimas cómo te recuerdo…

Te recuerdo con una paz inmensa y una sabiduría extrema… Te recuerdo con tu palabra precisa y tu risa de humor inteligente… Te recuerdo con esa bondad pura y esa generosidad sin límites… Hoy sigo pidiendo al cielo que me ilumine para ser como tú y a tus nietos Lau, Sofi y Pipe nunca les dejo de contar cómo eras… Siempre seguirás con nosotros y conmigo presente en los momentos de la vida… Te extraño Pa, te extraño padre, te extraño hermano pescao”, fueron las declaraciones expuestas por el periodista de Noticias Caracol, las cuales estuvieron acompañadas de una imagen de su progenitor a blanco y negro.

Asimismo, varios de sus amigos y conocidos no dudaron en enviarle un mensaje de cariño y apoyo al periodista de Noticias Caracol, entre los que se destacan el de la presentadora de ‘Día a día’, Rochi Stevenson: “Viven siempre en nuestros corazones” y Jessica de la Peña, de Noticias RCN, quien comenzó algunos corazones y manos en oración.

¿Qué le pasó al papá de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

En medio de una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Se dice de mí', Jorge Alfredo Vargas reveló que el momento más desgarrador que vivió se dio con la muerte de su padre, según él, días antes de su fallecimiento, ambos se encontraban sintonizando un partido de fútbol y mientras que se llevaba a cabo este su padre se quedó dormido, situación que nunca antes habían presenciado.

Días después Jorge Alfredo e Inés María, su esposa, viajaron a Miami por compromisos laborales, pero durante su estadia allí, recibieron una llamada en la que se le informaron que su papá estaba en la clínica: “Parece que le dio un cálculo y se está complicando la cosa, era un aneurisma abdominal”. Automáticamente, el periodista tomó un vuelo hacia Colombia visitándolo en el hospital, “ese día yo lo peiné, lo abracé y le hablé”. Sin embargo, con el paso de las horas y luego de ser sometido a una operación, el padre de Jorge Alfredo falleció.