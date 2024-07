A Jorge Alfredo le reclamaron por irse a España y hacer a un lado importante evento en Caracol TV, ¿qué pasó?

Jorge Alfredo Vargas es uno de los periodistas y presentadores más queridos de Caracol Televisión, pues ha hecho parte del canal desde hace más de 10 años formando parte de la emisión central de Noticias Caracol y también como director de la sección de ‘Voz populi’ de Blu Radio. Es decir, el bogotano a diario cuenta con diversas obligaciones por cumplir y por ende, sus tiempo en familia terminan siendo algo reducidos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el presentador pueda tomarse unos días de descanso los que se dieron junto a su esposa, Inés María Zabaraín en España, pero a pocos días de su regreso a Jorge Alfredo le reclamaron por irse a España y hacer a un lado importante evento en Caracol TV.

Hace unos cuantos días, Jorge Alfredo se dejó ver fuera de Noticias Caracol y por ende, de Blu Radio, aprovechando para disfrutar de España con su pareja y por ende, siendo su principal apoyo durante un reconocido evento por parte del Banco de Desarrollo. Aunque no es común que para esta fecha el periodista se tomó vacaciones, lo cierto es que se dejó ver bastante emocionado, sin embargo, luego tuvo que regresar a retomar sus labores en donde las declaraciones por parte de colegas y conocidos no se hicieron esperar.

De acuerdo con uno de los videos más recientes compartidos por Vargas en su cuenta de Instagram, el reclamo tuvo lugar en medio de una llamada durante la transmisión de ‘Voz populi’, donde el invitado fue precisamente, Miguel Varoni con su personaje de ‘Pedro el Escamoso’, quien le reclamó al periodista de Noticias Caracol: “Sumercé porque no estuvo la vez semana pasada allá (...) Sumercé siempre ha sido un man máximo papá (...) De verdad que lo extrañé mucho la semana pasada con toda esta fiesta tan bonita que hizo Caracol, que hizo Disney para darle la bienvenida a Pedro (...) Usted que es mi brother sabe que ‘Pedro el Escamoso’ me construyó. Me catapultó, una vida aquí en Miami. Yo trabajo en Telemundo gracias a ‘Pedro el Escamoso’.

Ante las declaraciones de Miguel Varoni, por su parte, Jorge Alfredo no dudó en asegurar que estaba cumpliendo con otros compromisos, sin embargo, también le hubiera gustado poder compartir con él ahora con el estreno de ‘Pedro el Escamoso’.

¿Cuántos años de diferencia tiene Jorge Alfredo Vargas y su esposa Inés María Zabaraín?

Jorge Alfredo Vargas contaría actualmente con 57 años de edad y más de 20 años haciendo parte de la televisión colombiana mientras que su esposa Inés María Zabaraín con quien lleva 28 años años y quien estaría sobre los 54 años de edad. Es decir, que la diferencia de edad entre ellos es de tan solo 3 años de edad y se conocieron cuando ambos trabajaban para el noticiero QAP.