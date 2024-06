Periodista de Noticias Caracol contó cómo avanzan las investigaciones sobre las amenazas que vive por su labor

Noticias Caracol sin duda, es uno de los noticieros más reconocidos en Colombia, no solo por su amplia presencia en la pantalla chica, sino también por la cobertura que a diario busca brindarles a los televidentes sobre los principales hechos que suceden en diferentes rincones del país. Debido a la visibilidad con la que cuenta el informativo de Caracol Televisión, son varias las figuras que hacen parte y que han logrado destacarse por su profesionalismo no solo en la televisión, sino también por medio de las redes sociales, sin embargo, recientemente la periodista de Noticias Caracol que está sufriendo graves amenazas habló de las investigaciones.

¿Qué le pasó a la periodista de Noticias Caracol?

La periodista de Noticias Caracol, Julieth Cano quien desde hace varios años hace parte del informativo, desde el mes de mayo se conoció que en medio de su labor periodística en el departamento de Norte de Santander, donde suceden cosas positivas, pero también diversos actos de violencia, la periodista terminó siendo blanco de amenazas. Este situación habría tenido inicio en medio de la grabación de uno de los reportajes, pues comenzó a recibir llamadas de números desconocidos y luego mensajes de un hombre, según ella venezolano, quien la advertía de que no podía realizar más informes, pues tanto ella como su pequeña corrían peligro.

Una de las primeras decisiones expuestas por parte de Noticias Caracol tuvo que ver con que Cano debería hacer reportes desde su hogar con el fin de no exponerse en algunos sitios de la ciudad. Si bien, la periodista no se había referido por medio de sus redes sociales sobre este tema, recientemente Cano realizó una dinámica de preguntas donde no pasó de largo el hecho de que está bastante alejada de su cuenta de Instagram.

“Me han preguntado que porque estoy tan perdida de las redes. Me han dejado sus mensajes de solidaridad al DM directamente de sus cuentas, como les digo si ustedes hacen o crean cuentas nuevas a mí esos mensajes no me llegan al DM y esos mensajes no los voy a leer, porque yo eliminó esa bandeja de mensajes (...)

(...) Pero, sí he leído sus mensajes de solidaridad, muchísimas gracias y he estado perdida de redes por todo ese tema de amenazas. Gracias a Dios, bendito Dios, las investigaciones van por buen camino y espero tener tranquilidad muy pronto, pero no profundizo mucho en ese tema porque no me gusta hablar de eso, pero estoy pendiente”, fueron las declaraciones que agregó Julieth Cano de Noticias Caracol.