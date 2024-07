César Escola mostró cómo cuida su salud para seguir siendo parte de ‘Yo me llamo’ de Caracol

César Escola es un presentador, compositor y músico que gracias a la atención recibida por parte de sus padres desde muy corta edad tuvo clara su pasión por la música que con el paso de los años llegó a ser parte de los teatros en Argentina y luego de explorar esta faceta en su país natal, tomó la decisión de tomar un nuevo rumbo, radicándose desde hace un buen tiempo en Colombia y llegando a la televisión a partir de algunos formatos como ‘Do, re millones’, ‘También caéras’ y ‘Yo me llamo’, convirtiéndose en una ficha clave dentro de Caracol Televisión y ahora Escola mostró cómo cuida su salud para seguir en televisión.

Aunque se desconoce si este 2024 habrá una nueva temporada de ‘Yo me llamo’ debido a que se conoció que Caracol lanzará una nueva versión de ‘La Descarga’, lo cierto es que Escola sigue estando presente en Caracol Televisión a pesar de estar frente a la pantalla, pues se encargaría de la musicalización y por ende, producción de algunas producciones como lo es el más reciente ‘Klass 95′ que se espera se estrena próximamente, pues hace parte de los estrenos del canal para este año.

Si bien, el argentino no suele ser muy activo en sus redes sociales, sí se ha encarga, una que otras vez de hacer visibles aquellas rutinas con las que cuenta y durante su más reciente aparición aprovechó para sacar a flote que su salud es su más grande prioridad, pues Escola, el jurado de ‘Yo me llamo’ se mostró en el que sería un centro de salud integral, donde reiteró: “Martes de salud. Martes de VAE”, dejando ver que a pesar de los diferentes compromisos, siempre hay tiempo para él.

César Escola de Yo me llamo

¿Cuánto cuesta hospedarse en el apartamento de César Escola de ‘Yo me llamo’?

César Escola de ‘Yo me llamo’ ha sabido ganarse el cariño de los televidentes debido a la diferentes temporadas en las que ha hecho parte del ‘reality’, sin embargo, no hace a un lado su natal México, donde constantemente viaja, al parecer, con el fin de pasar tiempo de calidad con su familia. Aunque en medio de la imagen compartida César Escola de ‘Yo me llamo’ no mencionó el precio oficial del apartamento que se encuentra disponible en Buenos Aires, el mismo inmueble estaría disponible por medio de la plataforma Vrbo, una aplicación que le ofrece a los viajeros todo tipo de hospedajes con filtros que van desde sus precios hasta el número de personas que lo habitarán. De acuerdo con la app, los precios por noche estarían aproximadamente en los $235.634 pesos por una noche, pero cabe resaltar que esto variaría dependiendo de las fechas.