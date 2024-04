“Estoy quebrado”: Jurado de ‘Yo Me Llamo’ de Caracol, cayó en bancarrota y pide ayuda para salir de crisis

Uno de los realities musicales más queridos en Colombia es ‘Yo Me Llamo’, formato en el que no solo resaltan los talentos de los concursantes, también los aportes uy conocimientos de los distintos jurados que han pasado por casa una de las nueve temporadas que ha tenido el audiovisual, en el que han pasado expertos en la producción, cantantes e incluso directores musicales. A pesa de la fama y el reconocimiento que brinda el salir en esta pantalla, una de las figuras calificadoras más queridas del programa está pidiendo ayuda para salir de una crisis económica que enfrenta. ¿Quién?

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, fueron los más recientes jurados del reality, pero detrás de ellos han estado artistas del género popular como Yeison Jiménez y Jessi Uribe; del urbano como J Balvin; y expertos de ámbitos relacionados con el entretenimiento como Luz Amparo Álvarez, Belkis Mártinez y Jairo Martínez.

Precisamente este último ha dado de qué hablar en las últimas horas luego de conceder una entrevista al programa de variedades de Canal 1, ‘Lo Sé Todo’ , en el que reveló detalles de la estafa de la que fue víctima, además de pedir ayuda para una pronta solución a las tarifas de la energía que lo tienen afectado a él y a millones de habitantes de la costa Caribe.

“Yo estoy quebrado, estoy embargado. Me tumbaron $600 millones de pesos en Medellín con una criptomoneda. La verdad es que desde la pandemia (...) yo no he podido engancharme de nuevo. Un gerente de Telecaribe me bajó el sueldo a la mitad, en los últimos años he pasado por situaciones económicas que nunca había pasado en mi vida”, expresó Maetínez

“Nunca pensé que venir de los Estados Unidos a retirarme acá en Colombia, me iba a costar lo que me está constando. (...) No tienen el respeto con uno porque le quitan la luz en cualquier momento, se me han dañado varios electrodomésticos. (...) De $350.000 pesos que pagaba en abril de 2023, ahora pagó más de un millón. (...) Ellos tienen alguna forma fraudulenta que le ponen a uno un consumo que no está haciendo. (...) Ya no sabemos qué hacer. (...) Mucha gente sale y me apoya con mensajes, pero eso no soluciona nada.”, añadió.