César Escola brillará en nuevo programa en Caracol Televisión, haciendo una pausa en ‘Yo me llamo’, ¿de qué se trata?

César Escola Yo me llamo

César Escola es un músico, compositor y presentador argentino que desde muy corta edad adelantó diversos estudios en la música, descubriendo así su más grande pasión y llegando a escenarios teatrales gracias a cada una de sus habilidades. Luego de contar con una amplia experiencia, decidió abrirse en camino en Colombia, llegando al país y radicándose hace más de 20 años, siendo parte de programas de Caracol Televisión como lo son ‘Do re millones’ y ‘Yo me llamo’ en compañía de Amparo Grisales y Pipe Bueno, sin embargo, recientemente Escola confirma nuevo programa en Caracol e hizo una pausa con ‘Yo me llamo’.

El argentino temporada tras temporada ha sabido ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma, pero también a sus amplios conocimientos musicales que le permiten guiar a cada uno de los imitadores que buscan convertirse en el doble de su artista favorito, pero como es común en este tipo de formatos las diferencias en ocasiones terminan sacando a flote algunas discusiones.

Más allá de su presencia en el ‘reality’, ‘Yo me llamo’, Escola debido a su experiencia se ha convertido en ficha clave para Caracol Televisión, sacando a flote su talento en otros programas donde la música termina siendo la protagonista, aunque no se es visible en la pantalla chica y ahora en este 2024, el argentino sorprende al ser parte de una nueva puesta del canal como lo es ‘Klass 95′, una telenovela inspirada en los años 90′s donde se refleja el poder de la belleza.

Si bien, la telenovela aún no es transmitida por el canal nacional, lo cierto es que ya aparece durante los cortes a comerciales y hace pocos días Escola se refirió a su intervención dentro de esta producción de Caracol Televisión: “Muy pronto en las noches de Caracol. ¡Klass 95! Feliz de ser parte de esta gran producción junto a mis socios Jairo Vargas, Alejandro Morales y a Kilombo Estudio”, agregó César Escola, donde las felicitaciones por parte de sus fans no faltaron, siendo este otro proyecto antes de una nueva temporada de ‘Yo me llamo’.

¿Qué accidente tuvo César Escola de ‘Yo me llamo’?

César Escola, jurado de ‘Yo me llamo’ compartió por medio de sus redes sociales que sufrió un accidente mientras que iba en su patineta eléctrica por una vía de Bogotá y luego de perder el equilibrio, dejando una fractura y su mano, y por ende, realizando diversas terapias con el fin de que su recuperación esté al 100%.