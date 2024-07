“Mi abuela era la amante”: Carlos Vargas se sinceró sobre lo que siente por su familia adoptiva

Hablar del mundo del entretenimiento y la farándula en Colombia, es hacer un apartado en la carrera del vallecaucano Carlos Vargas, hombre que todos los fines de semana le lleva a la audiencia de Caracol Televisión la información del espectáculo en el programa ‘La Red’. Este reconocimiento lo ha llevado a acumular una vasta comunidad en las redes sociales, plataforma en la que recientemente reveló detalles asociados a su familia adoptiva.

En su cuenta de Instagram, donde acumula 804.000 seguidores, Vargas mostró parte del trabajo de grado que está realizando y en el que tiene que hacer énfasis en su biografía: “Mi papá es adoptado por mis abuelos adoptivos que son los Vargas Rangel y mi abuelo biológico se llama Carlos Arenas. (...) Mi abuela era el amante de mi abuelo (...) Todos tenemos historias que avergüenzan en algún momento a la familia en ese momento. A mí esto no me avergüenza porque hace parte de mi historia. Cuando pasa el tiempo uno ya comprende eso, pero cuando uno excluye a estos familiares que generaron vergüenza. (...) Tendemos a repetir las historias. (...) Poder incluir las historias y abrazarlas me dan la fuerza para ser grande en la vida”, expresó Carlos en una reciente historia.