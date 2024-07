“Nada tiene sentido”: ‘La Liendra’ quiere mudarse de su apartamento por esta triste razón

‘La Liendra’ mostró su lado más melancólico en una serie de recientes historias en Instagram en donde indicó no solo que se sentía muy triste y que su vida perdió el “sentido”, sino que también quiere hacer un cambio importante: mudarse de su apartamento. Además, contó que esta melancolía también lo está empujando a explorar nuevamente una de las facetas que había dejado en el pasado.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido le compartió a sus seguidores que durante el mes de julio estuvo muy activo viajando a los países anfitriones de la Copa América y la Eurocopa, Estados Unidos y Alemania respectivamente, para apoyar a las selecciones de Colombia y Portugal.

Sin embargo, unas semanas antes de que decidiera incursionar en esta serie de viajes, el joven había pasado por una gran pérdida para él: la muerte de su mascota, el perro Scooby.

Y tal parece que La Liendra había suprimido un poco este evento, debido a que a través de una historia en Instagram confesó que después de pasar más de 20 días en el exterior pensaba que su perro lo recibiría con mucho amor, cosa que no sucedió.

“Llegué a la casa y se los juro que pensé que me iba a recibir. Era como que no me acordaba que ya no estaba, y caí en cuenta que todo me recuerda a Scooby porque todo lo que tengo es pensado en él: mi cuarto, mi casa, todo”, contó melancólico en un clip.

Además, indicó que quiere cerrar esta etapa que vivió junto al can para aplacar un poco sus heridas y hacer una transición, indicando que en sus planes está cambiar de vivienda: “voy a tomar decisiones, quiero cambiar de casa, quiero despedir a Scooby y la etapa de vida que tuve con él”.

‘La Liendra’ quiere brindarle un homenaje a su mascota e inmortalizar su memoria

En la misma serie de clips, el influencer también indicó que quiere hacer algo especial para recordar a su mascota, a modo de homenaje para rendirle un tributo a quien consideró como su “mejor amigo”, todo a través de una práctica que había dejado en el olvido: la música.

En la misma serie de historias, La Liendra indicó que retomará el mundo de la música para escribir una canción en la que pueda plasmar sus sentimientos y rendirle un homenaje a su compañero y a todos los que han perdido a un ser querido.

También destacó que no le importa si canta mal o si la letra no es la mejor, solo quiere desahogar sus sentimientos a través de este recurso e inmortalizar la memoria del can.