Con guardias incluidos: ‘La Liendra’ tuvo un conflicto con sus fans en el último partido de Colombia

‘La Liendra’ dejó ver que no solo es reconocido en Colombia, sino también en Estados Unidos, ya que durante el último partido de la selección colombiana de fútbol, el influencer tuvo un conflicto con varios de sus seguidores dentro del estadio, algo que le generó algunos problemas, al punto de que tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad del lugar.

El colombiano ha logrado cautivar a una gran cantidad de seguidores desde que empezó a realizar videos de comedia en la redes sociales, teniendo actualmente millones de fanáticos que simpatizan con su contenido, bien sea en Instagram, en Kick o en los eventos que realiza.

Y es que el creador de contenido ha estado evolucionando en relación a lo que le ofrece a sus seguidores, pasando de realizar videos en redes sociales, a las plataformas de streaming más reconocidas, hasta eventos en Colombia en donde miles de personas se reúnen, bien sea para ver partidos de fútbol o algunos encuentros de boxeo.

Pero no todo es trabajo para La Liendra, ya que también suele darse algunos caprichos como su reciente viaje a Alemania para ver jugar a la selección de fútbol de Portugal en la Euro 2024.

Sin embargo, ahora quiere apoyar a su selección nacional, razón por la cual viajó a Estados Unidos para poder ver el partido de Colombia contra Panamá, encuentro que terminó en una gran victoria para el combinado tricolor.

Pero tal parece que el equipo de Panamá no fue el único que tuvo problemas en el estadio, ya que el influencer indicó que muchos fanáticos lo reconocieron y las cosas se salieron de control.

La Liendra tuvo problemas en Estados Unidos

En una historia, el colombiano indicó que fue tanta la cantidad de gente que lo buscó dentro del estadio que quedó exhausto por todas las fotos que se tomó. Además, dejó entrever que las cosas se salieron de control en algún momento, ya que tuvo que acudir a las fuerzas de seguridad del estadio para evitar sufrir algún inconveniente.

“La cantidad de fotos que acabo de dar. Me tocó esperar que todo el mundo saliera para poder salir. Literal me tienen acá con el pana de seguridad. Pero gracias a todos los que me saludaron, espero, pues, que haya podido dar las fotos que pude. Vine sin seguridad justo para eso, para saludarlos, pero ya puso un toquecito muy loco la vuelta y me toca esperar”, contó La Liendra en una historia.