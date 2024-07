“Lloro como un niño”: ‘La Liendra’ confesó que está pasando por episodios depresivos por esta razón

La Liendra dejó ver que no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, confesando que ha atravesado por algunos episodios depresivos durante las últimas semanas, producto de una situación que lo ha dejado desconsolado. Sin embargo, confiesa que en muchas ocasiones no muestra lo que siente en sus publicaciones por una importante razón.

El influencer ha estado muy activo en sus redes sociales durante las últimas semanas a propósito de dos importantes viajes que ha realizado, siendo uno de ellos con destino a Alemania para apoyar a la selección de fútbol de Portugal en la Euro 2024, asistiendo a los tres partidos de la fase de grupos para alentar a su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Una vez que esta fase terminó, el creador de contenido partió a Colombia para un breve compromiso laboral, para luego partir a tierras estadounidenses con el fin de poder ver los partidos de la selección de fútbol colombiana en la Copa América, pudiendo presenciar en vivo su desempeño en cuartos de final y la semifinal.

Pero el joven no solo se limitó a generar contenido relacionado con este campeonato, ya que también aprovechó el tiempo libre para hablar con sus seguidores y responder algunas preguntas de ellos en una dinámica en Instagram.

Y a propósito de esto, La Liendra confesó que se encuentra muy mal anímicamente debido a complicado episodio de su vida, el cual si bien ocurrió hace varias semanas, aún lo siente muy reciente: el fallecimiento de su mascota, Scooby.

“Estoy muy mal por dentro, me siento muy triste, muy deprimido. Aún no supero que se me haya ido. Yo ruego mucho por él, rezo, lloro como un niño”, confesó el influencer.

La Liendra contó por qué no demuestra su tristeza en las redes sociales

En la misma historia, el colombiano indicó que si bien se siente muy triste por esta pérdida y ha pasado por un par de episodios depresivos en el proceso, no demuestra esto en las redes sociales debido a que es un espacio en el que casi no compartía con él.

Sin embargo, La Liendra aclaró que bajo otros contextos sí le afecta más la ausencia de su mascota: “es algo muy privado. Como Scooby siempre estaba conmigo cuando yo no estaba con nadie, era mi compañerito de soledad. Entonces cuando estoy solo es cuando más falta me hace”.

También indicó que de momento le cuesta asimilar lo que sucedió, y que no sabe cuánto tiempo le tomará procesar esta pérdida.