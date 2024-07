Modo incógnito: ‘La Liendra’ usó un disfraz para que no lo reconocieran en la final de la Copa América

‘La Liendra’ optó por un curioso disfraz para poder pasar desapercibido y mantener un bajo perfil durante la final de la Copa América celebrada el pasado domingo. Sin embargo, el joven no duró mucho tiempo con este plan, ya que rápidamente optó por una vestimenta mucho más llamativa dentro del estadio.

El creador de contenido viajó a Estados Unidos con el fin de poder ver de primera mano el paso de la selección colombiana en este torneo, teniendo la oportunidad de presenciar desde los cuartos de final hasta la reñida final donde Colombia terminó encontrando la derrota frente a Argentina.

Y si bien el joven había aparecido en los partidos de cuartos de final y semifinal con su camiseta de la selección colombiana, para el partido final optó por una opción un poco más discreta para pasar desapercibido entre la multitud que estaba afuera del Hard Rock Stadium.

A través de una historia de Instagram, La Liendra publicó una foto de su “outfit” para el encuentro, dejando ver que estaba usando una máscara de plástico que representaba la bandera de Estados Unidos, junto con una peluca rizada negra y una sudadera del mismo color con su respectiva capucha puesta.

Este outfit también revelaría que se encontró con Jessica Cediel en las afuera del estadio, tal y como se pudo ver en las historias de la presentadora, quien enfocó a una gran multitud a su alrededor, entre ellos una persona con el mismo disfraz que usó el influencer.

Sin embargo, su bajo perfil no duró mucho tiempo, ya que a través de sus historias de Instagram compartió un video de un seguidor quien lo pudo captar alentando a sus selección durante la transmisión del partido, vistiendo la camiseta de la selección colombiana y un sombrero vueltiao.

¿Por qué La Liendra se disfrazó para la final de la Copa América?

Si bien no lo confirmó, se puede especular que el joven habría tomado esta decisión debido a que en el partido entre Colombia y Panamá las cosas se salieron de control con sus fanáticos dentro del estadio.

En una historia, La Liendra indicó que fue tanta la cantidad de gente que lo buscó dentro del estadio que quedó exhausto por todas las fotos que se tomó. Además, dejó entrever que las cosas se salieron de control en algún momento, ya que tuvo que acudir a las fuerzas de seguridad del lugar para evitar sufrir algún inconveniente.

“La cantidad de fotos que acabo de dar. Me tocó esperar que todo el mundo saliera para poder salir. Literal me tienen acá con el pana de seguridad. Pero gracias a todos los que me saludaron, espero, pues, que haya podido dar las fotos que pude. Vine sin seguridad justo para eso, para saludarlos, pero ya puso un toquecito muy loco la vuelta y me toca esperar”, contó el joven.