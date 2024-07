Daniel Arenas confesó las complejas secuelas que le deja su trabajo fuera de Colombia; es ficha importante en Telemundo

Daniel Arenas es un presentador y actor, quien se dio a conocer en la farándula nacional, luego de ser parte del ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión y posteriormente llegar a ser parte de producciones como ‘Los Reyes’ y de forma internacional en ‘La gata’ y ‘Teresa’, que le dieron un amplio reconocimiento. Sin embargo, el bumangués decidió darle paso a una nueva faceta, esta vez como presentador de Telemundo con el programa ‘Hoy día’, actividad que integra mientras busca pasar tiempo en pareja junto a su novia, Daniela Álvarez. Sin embargo, en medio de sus apariciones en redes sociales Arenas confesó las secuelas que le deja su trabajo fuera de Colombia.

PUBLICIDAD

Daniel actualmente está radicado en Miami debido a su presencia en el mencionado programa, pero busca viajar a Colombia o México con el fin de estar con Daniela, quien también se encuentra en dos países debido a la serie de compromisos que enfrenta, dejando claro que no hay impedimento para que su relación siga mejor que nunca. Además de su rol como presentador durante los 5 días de la semana, el bumangués también ha buscado priorizar su salud física y mental, pues desde hace algún tiempo se somete a diferentes procesos, pues según él, la pasada época navideña le trajo consigo unos kilitos de más que ahora está intentando rebajar a partir de ejercicio y una buena alimentación, las cuales tienen repercusión por supuesto, en su salud mental.

Pero, el estar frente a las cámaras tampoco termina siendo nada sencillo como muchos pensarían, pues hace varias semanas, Daniel Arenas apareció nuevamente en sus redes sociales para referirse a este tema: “Cuando paso saben que les quiero contar algo que me importa y que tiene propósito y estoy en Isbella (...) Donde me consiente, me ayudan a bajar los gorditos a sentirme bien. Trae unos productos de Colombia, yo no tenía ni idea (...) No obstante también vende unos productos para quienes tenemos mala digestión o a veces la energía un poco bajita. Cosa que me pasa a mí por el programa que a veces estoy bajito de nota...Háganme el favor”.

¿Cómo se conocieron Daniel Arenas y Daniela Álvarez?

Daniel Arenas y Daniela Álvarez se conocieron gracias a la mamá de la presentadora, pues Zandra, se conocía con Arenas y en medio de un vuelo que compartieron la mujer le mostró una imagen de Daniela e incluso le dio su número para que pudieran hablar. Aunque esto no se dio de inmediato, lo cierto es que semanas más tarde, los presentadores comenzaron a hablar y posteriormente comenzaron a salir.