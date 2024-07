¿Pidiéndole consejos a la ex? Daniel Arenas confesó cómo lidia con los problemas que tiene con Daniela Álvarez

Daniel Arenas es un reconocido actor colombiano, quien saltó a la fama luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ y posteriormente se convirtió en el galán de las telenovelas en producciones como ‘Corazón indomable’, ‘La Gata’ y ‘Teresa’. Sin embargo, hace un tiempo el bumangués decidió abrirse camino en otra faceta, siendo parte de ‘Hoy día’ de Telemundo como presentador, acompañado, por supuesto, de su gran amor, Daniela Álvarez. Además, su presencia en la pantalla chica trajo consigo que adquiriera una amplia visibilidad de plataformas digitales y recientemente durante el mencionado programa Arenas Daniel Arenas confesó cómo lidia con los problemas que tiene con Daniela Álvarez.

Arenas a pesar de estar inmerso en la industria del entretenimiento, siempre ha preferido mantener en privado varios detalles cuando de su vida se trata, buscando no ser blanco de ninguna polémica y por el contrario, contarles a sus seguidores por medio de las redes sociales aquello que le parece valioso e importante. Sin embargo, al ser parte de una producción de la farándula donde se hablan de diferentes temas termina siendo casi que imposible el poder estar alejado de los temas y en esta ocasión no fue la excepción.

El también presentador se refirió al tema de si le pediría consejos a su expareja sobre su actual relación, donde Daniel Arenas se sinceró frente a este tema: “Cuando uno tiene problemas con su pareja no debe buscar ni a la ex, ni al amigo, ni al papá, ni al vecino, ni a primo uno tiene que buscar ayuda profesional con un punto de vista neutral. Porque la ex va a hablar de lo bueno y lo malo que pasó contigo. El amigo que tanto te quiere siempre va a estar de tu lado y ni hablar de tu mamá, ni hablar... Siempre tiene que vibrar por una persona neutral, yo me voy con buscar ayuda profesional, yo me voy con un psicologo, puede ser un sacerdote...”

¿Cuántos años llevan Daniel Arenas y Daniela Álvarez?

Aunque varios de sus seguidores pensaron que Daniel Arenas y Daniela Álvarez se habían conocido en medio de un evento, por medio de una entrevista confesaron que fue la mamá de la presentadora quien intercambio sus números telefónicos para que empezaran a hablar y posteriormente oficializaron su relación en septiembre del 2021. Aunque se pensó que a finales del 2023 su unión había llegado a su fin, lo cierto es que optaron por dejar varios detalles de su unión en privado, pero en algunos momentos se dejan ver juntos dejando claro el amor que se tienen.