Nataly Umaña rompió el silencio y habló de la nueva relación de Alejandro Estrada con Dominica en MasterChef Celebrity

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimientos más reconocidos en Latinoamérica y llegó por primera vez a Colombia contando con la producción de RCN Televisión y Vix, donde 22 personalidades asumieron el reto de convivir en una misma casa 24/7. Uno de las más grandes polémicas se dio parte de Nataly Umaña, quien para ese momento seguía casada con el actor, Alejandro Estrada, pero a pesar de ello inició un amorío con Melfi. Si bien, su matrimonio llegó a su fin, al parecer en buenos términos, ahora Umaña rompió el silencio y habló de la nueva relación de Alejandro Estrada con Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’.

Para muchos uno de los momentos más tensos de la televisión colombiana tuvo que ver con la entrada de Alejandro a ‘La casa de los famosos’, donde en medio de una contundentes palabras y expresándole su amor, dio por terminado su matrimonio con Nataly dejándole incluso su anillo de matrimonio. Semanas más tarde se dio la salida de Umaña, dejando ver que no tenía ningún tipo de contacto con el actor y que ella fue quien se quedó en la casa en que ambos convivían e incluso con sus mascotas.

Aunque se desconoce si a ciencia cierta, ambas personalidades tuvieron una conversación sobre su separación, lo cierto es que Alejandro Estrada regresó a la pantalla siendo parte del ‘reality’ de cocina también de RCN Televisión, ‘MasterChef Celebrity’ y a lo largo de la competencia, donde ha tenido que convivir con varias figuras del entretenimiento, entre ellas Dominica Duque, un periodista, presentadora y actriz, con quien se mostró muy cercano y hace pocas semanas el programa ‘Lo sé todo’ reveló un video en el que ambos se estaban besando en medio de una cena en un restaurante.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre la nueva relación con Alejandro Estrada?

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Lo sé todo’, una de las entrevistadas fue precisamente, Nataly Umaña, en medio de su regreso a Colombia y estando presente en un evento la duda sobre que pensaba sobre la nueva relación de su exesposo, Alejandro Estrada no se hizo esperar, donde Umaña indicó: “Yo siempre voy a estar feliz con su felicidad, obviamente. Claro, después de una relación tan larga lo mínimo que podemos hacer es ser amigos, entendernos y respetarnos. Alejito es demasiado inteligente y sé que la persona que escoja es la correcta y si él está feliz, yo estoy feliz (...) Predomina el amor propio el estar conmigo misma, además nunca he estado sola siempre he tenido gente que me ama alrededor, acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”.

Finalmente, Umaña se negó a responder sobre el cantante que durante varios meses aseguró que había tenido una aventura con Nataly cuando estaba con Estrada y se habría dado en Guatapé, Antioquia, sin embargo, el artista reiteró que tenía pruebas.