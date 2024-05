“¿Lo quitamos?”: La tarea pendiente que tiene Nataly Umaña desde comienzo de año

Nataly Umaña, una de las figuras más polémicas de ‘La Casa de los Famosos’, ha estado en el centro de la atención mediática tras su breve pero intenso romance con el cantante panameño Miguel Melfi, el cual le costó su matrimonio de 12 años con el también actor Alejandro Estrada. Tras su eliminación del reality de RCN, Nataly decidió tomar un respiro y se dedicó a viajar por México y Estados Unidos, explorando nuevas oportunidades en su carrera.

Durante sus viajes, Nataly dejó entrever detalles que sugerían la posibilidad de un nuevo romance, como flores y regalos, aunque nunca confirmó estos rumores. La artista aprovechó estas travesías no solo para despejarse, sino también para tocar puertas en busca de proyectos internacionales que le permitan seguir creciendo profesionalmente.

Recientemente, Nataly fue invitada nuevamente a ‘La Casa de los Famosos’ para interactuar con sus antiguos compañeros durante cinco días. Esta oportunidad le permitió aclarar malos entendidos y poner las cosas en su lugar, cerrando capítulos pendientes en el reality de RCN.

La tarea pendiente que tiene Nataly Umaña al regresar a su casa

Después de este reencuentro y sus múltiples viajes, Nataly regresó a su hogar, donde decidió compartir con sus seguidores una tarea pendiente desde principios de 2024: quitar las decoraciones navideñas.

Nataly Umana La actriz compartió la tarea pendiente desde comienzos de 2024. / Foto: Instagram @natalyumanaa - Tomada el 31 de mayo de 2024

A través de un video en sus historias de Instagram, la actriz expresó: “Casi 1 de junio y vamos a quitar la Navidad. Qué locura después de todo lo que ha pasado, he tenido que viajar un montón, no he podido quitarlo, no he tenido tiempo, pero llegó el día aunque ya seis mesecitos más y lo volvemos a armar yo creo que menos porque yo normalmente lo armo el 1 de noviembre o el 31 de octubre para disfrutarla”.

En el video, Nataly también interactuó con sus mascotas, mimándolos y preguntándoles si ya era momento de desarmar la decoración navideña. Además, bromeó sobre uno de los muebles de su sala, comparándolo con la silla del confesionario del reality: “Siento que me tengo que sentar ahí y el jefe me va a hablar”, comentó la actriz.