Alina Lozano compartió su condición para participar en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Alina Lozano le dejó saber a sus seguidores que no es una gran fanática de los reality shows, en especial de los formatos como el que presentó RCN en febrero, ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Sin embargo, contó que hay una manera para que ella considere participar en este tipo de programas, revelando su única condición.

La actriz suele generar controversia en las redes sociales a propósito de sus acciones en compañía de su esposo, el influencer Jim Velásquez, la mayoría de las veces por el tipo de escenas que protagonizan en donde hablan de temas subidos de tono y publican videos de esta misma índole.

Otra razón por la que también llaman la atención es por el tipo de historias que presentan en sus perfiles de Instagram, con muchos de sus seguidores asegurando que lo que cuentan en sus publicaciones se trata de un teatro. Incluso aseguran que hasta su matrimonio es un “teatro”.

Esta teoría creció más cuando después de haber anunciado que esperaban un bebé hace un par de meses, repentinamente confirmaron que las pruebas que le hicieron a la actriz terminaron arrojando un falso positivo, despertando los comentarios negativos de los internautas.

Sin embargo, tanto Alina Lozano como su esposo siguen realizando contenido digital sin importar las críticas y los malos comentarios que reciben a menudo, incluso protagonizando sesiones de preguntas y respuestas para interactuar más cerca con sus seguidores.

Y a propósito de esta dinámica, la actriz aprovechó para contar que no es muy fan de los reality shows, en especial del formato de La Casa de los Famosos, asegurando que no le gustaría participar en este tipo de programas.

“No me gustaría, me parece demasiado para mí. Me parecería demasiado para mí estar en un ambiente muy manipulado donde ni siquiera entra el aire, donde no hay una ventanita para abrir, donde no puedo relacionarme con el mundo exterior, y donde se disparan las emociones y las partes más oscuras de los participantes”, contó la colombiana.

Alina Lozano no cierra completamente la puerta sobre participar en La casa de los Famosos

Si bien la actriz dejó claro que este tipo de formatos no es de su agrado, en el mismo clip indicó que sí podría participar, pero solo si le pagan “mucha plata”.

En otra historia, Alina Lozano ahondó un poco más al respecto, contando cuánto dinero pediría para ingresar a La Casa de los Famosos: “30 millones [de pesos] a la semana”.

Cabe destacar que la segunda temporada de este reality show fue anunciada, por lo que si RCN y ViX cumplen con esta exigencia salarial, la actriz podría llegar a formar parte del próximo grupo de celebridades.