Alejandro Estrada quiso conquistar a Adria Marina y se estrelló en ‘MasterChef Colombia’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 22, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el cuarto ciclo frente a las cocinas.

El reto estuvo lleno de emotividad y las lágrimas fueron las grandes protagonistas en los primeros minutos, pues los participantes en cada estación — excepto los actores Ricardo Henao y Víctor Mallarino por portar delantal negro— se sumaron a una prueba que rememoró los mejores sabores de sus recuerdos.

Y es que con 60 minutos de preparación y la despensa abierta los tres chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina esperaron un reto que estuvo lleno de momentos diversos para los participantes y en el que se jugaría un pin de inmunidad para acompañar a la actriz Carolina Cuervo en el balcón.

Alejandro Estrada quiso hacer un pastel de garbanzo del cual precisó es uno de los más característicos de su natal Cúcuta. Minutos más tarde, al culminarse el tiempo solo fueron escogidos seis platos por lo que los participantes fueron pasando poco a poco al atril y ese fue el caso de Alejandro Estrada quien fue el último en pasar con el plato al que llamó “Cúcuta presente”.

El actor precisó en los testimonios individuales que vivió en Cúcuta hasta los 17 años y que le traía recuerdos de esa ciudad, pero la primera en probarlo tras la explicación del plato fue la chef Adria Marina.

“Aquí lo que me sale sobrando y que se me hace incensario son los pétalos de flor, porque no tienen un porqué, o sea, ¿quién los invitó a la fiesta?”

— Adria Marina