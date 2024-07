Campanita del ‘Desafío XX’ reveló detalles de la delicada enfermedad que padece

La noche del pasado 6 de junio, cientos de miles de televidentes de Caracol Televisión tenían sus ojos aguados, luego de ver que ‘Campanita’ había sido eliminado de la temporada número veinte del ‘Desafío’; ya que él se convirtió en uno de los personajes más queridos del formato. Han pasado los días y Frank Stiward Luna, como es su nombre de pila, ha acumulado una gran comunidad en las redes sociales, plataforma en la que recientemente reveló detalles de la delicada enfermedad que padece.

Ya son 513.000, los que acumula Luna en su cuenta de Instagram, plataforma en la que decidió contestar varias preguntas de sus fanáticas, algunas de ellas relacionadas con consejos para aquel que quiera animarse como él y ser parte de este concurso de superhumanos: “se necesita tener motivación. Si van a enviar el casting, envíelo haciendo lo que les gusta, mostrándose supernatural y siempre auténticos. Y el resto, con la mano de Dios, si les gusta tu físico, te vas y disfrutas. Si pasa, sean ustedes y disfrútenselo al máximo”, fueron parte de sus palabras.

Dentro de los cuestionamientos a los que contestó ‘Campanita’ hubo uno que lo hizo reír, pero a la vez despertó gran preocupación, ya que el joven de 21 años reveló detalles de las maneras con las que lidió con la enfermedad que padece mientras estaba en la ‘Ciudad de las Cajas’ ubicada en el municipio de Tobia, en el departamento de Cundinamarca

“Eso era mera película, obviamente yo me iba, porque estaba en mi casa y tenía que asearme. (...) Yo sufro de foliculitis y tenía que tratarme porque si me crecía el vello me salían granos y si me depilaba con cuchilla me salían granos. Ya afuera estoy juicioso con mis cremas”, expresó Luna, quien en la actualidad hace parte de los talentos del matutino ‘Día Día’.