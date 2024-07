Alina Lozano le montó competencia a Caracol por no tenerla en cuenta en ‘Pedro el escamoso 2′

La fiebre por ‘Pedrito Coral’, volvió a meterse a los hogares colombianos con el estreno de la segunda temporada de ‘Pedro el escamoso’ de Caracol Televisión, novela que vio la luz en el año 2001 y en la que la actriz Alina Lozano interpretó el papel de ‘Doña Nidia’. Ante su ausencia en esta nueva edición, la también creadora de contenido decidió montarle competencia al canal haciendo uso de lo masivo de sus redes.

PUBLICIDAD

El primer capítulo de la historia del mejor bailarín del ‘Pirulino’, interpretado por Miguel Varoni, fue todo un éxito en temas de rating , alcanzó 22,09 % de los televisores en Colombia la noche del pasado martes 16 de julio, cifra que se llevó, y por mucho, a su directo competidor en RCN, ‘Yo soy Betty, la fea’, que solo llegó al 10,28%.

Previo a la emisión de esta historia, que ya está disponible en su totalidad en Disney +, Lozano había dado a conocer con profunda tristeza que no sería parte del elenco y que su trabajo lo hará otra actriz: “Decir que no me afecta sería mentirles. (...) Doña Nidia no va a estar interpretada por Alina Lozano, eso es como cuando lo dejan a una en la puerta de la iglesia y el novio no aparece. En este caso no hubo un acuerdo de negociación y pues finalmente esta carrera es un negocio y yo lo entiendo. Amo profundamente a Caracol, gran parte de mi carrera la hice ahí, siempre habrá una gratitud inmensa”, expresó en su momento.

Aunque fue descartada por la producción, en una reciente transmisión en vivo, realizada en su cuenta de Instagram, donde acumula 628.000 seguidores, la mujer de 56 años reveló que volverá a interpretar a ‘Doña Nidia’ y lo hará por medio de una serie de videos que publicará en su canal ‘Alina Sin Censura’, sitio que maneja bajo una suscripción.