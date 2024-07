Catherine Siachoque llenó de elogios a Miguel Varoni por rating de ‘Pedro el escamoso 2’ en Caracol

Las aventuras de ‘Pedro Coral’ se volvieron a tomar la pantalla de Caracol Televisión, con el estreno de la segunda temporada de ‘Pedro el escamoso’ , telenovela cuya historia enamoró a los colombianos en 2001, y que luego de más de dos décadas volvió a posicionarse en lo más alto del rating nacional. Ante el éxito del primer episodio, Catherine Siachoque, esposa de Miguel Varoni, hombre que le da vida a ‘Pedrito’, decidió llenarlo de elogios mediante sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Kantar Ibope Media, encargada de realizar la medición de sintonía, fue contundente con su informe de la noche del 16 de julio, listado en el que la ‘Pedro el escamoso 2′ con un 22,09% de los hogares, se ubicó en el segundo escaño, llevándose por mucho a su directo competidor de RCN, ‘Yo soy Betty, la fea’, con la que comparte la franja de las 9:30 p.m, historia que solo alcanzó el 10,28 % de los hogares.

Tras el buen recibimiento de este formato, Siachoque decidió usar su cuenta de Instagram, donde acumula 5,6 millones de seguidores, para agradecerle a las personas que sintonizaron el formato y de paso llenar de elogios a Varoni por el excelente trabajo que realizó en los últimos meses para llevar a un feliz termino este proyecto.

Hombre del elenco de ‘Pedro el escamoso’ criticó la nueva camada de actores en Colombia