“Me hacía falta reírme”: Las reacciones por el reencuentro más esperado en ‘Pedro el escamoso’

El estreno del primer episodio de la segunda temporada de ‘Pedro el escamoso’ ha logrado cautivar a la audiencia, reviviendo la magia de una de las telenovelas más queridas de la televisión colombiana. La trama, que se desarrolla veinte años después de los eventos de la primera temporada transmitida en 2001, sigue las nuevas aventuras de Pedro Coral.

En este nuevo capítulo, Pedro Coral regresa a su tierra natal después de haber vivido varios años en el exterior. Su retorno está motivado por el deseo de reencontrarse con sus seres queridos y amigos, especialmente con su hijo, Pedro Jr. Sin embargo, Pedro se enfrenta a una realidad muy distinta a la que esperaba, lo que lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada y ganarse la admiración y el respeto de todos.

Las mentiras de Pedro empiezan a desmoronarse cuando debe buscar un trabajo de mensajero. Además, en el ámbito sentimental, Pedro vuelve más enamoradizo que nunca, enfrentándose a sus viejos dilemas amorosos, que prometen mantener a la audiencia enganchada.

Seguidores reaccionaron al primer capítulo de ‘Pedro el escamoso’

El primer capítulo ha sido especialmente comentado por una escena clave: el reencuentro entre Pedro y su hijo. En esta secuencia, Pedro se acerca inesperadamente a la ventanilla del carro en el que llega su hijo para sorprenderlo. Asustado, Pedro Jr. le rocía gas pimienta en los ojos, causándole mucho ardor. El hijo se disculpa, explicando que no lo reconoció porque está muy flaco, a lo que Pedro responde que su apariencia se debe a que el Covid-19 casi lo mata. Este diálogo provocó risas entre los seguidores, quienes elogiaron el regreso de la telenovela.

Las reacciones en redes sociales han sido muy positivas. “10/10 el primer capítulo. Me encantó”, “El Covid casi me mata, cómo me hacía falta reírme así”, “Me encantó, me reí de principio a fin”, y “Muy bueno el primer capítulo, nostalgia al 100″, fueron parte de los comentarios que inundaron las plataformas digitales, demostrando el entusiasmo de los fans.

La telenovela arrancó con buen pie, registrando una sintonía de 9.81 puntos según Kantar Ibope Media. Aunque fue superada por su programa “hermano” ‘Desafío XX’ (11.26), dejó atrás a ‘MasterChef Celebrity’ de RCN, que obtuvo 5.74 puntos.