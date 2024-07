Periodista de Noticias Caracol recibió coqueteos en vivo por parte de reconocida figura del canal, “cosa hermosa”

Uno de los grandes estrenos que llega a Caracol Televisión tiene que ver precisamente con la llegada de la segunda versión de la telenovela de ‘Pedro el Escamoso’ que se estrenó por primera vez en el año 2001 y en este 2024 llegó con recordados personajes como Paula Dávila, Enrique Bueno, Yadira Pacheco, entre otros. Ahora, de la mano de Disney y Caracol regresa este 16 de julio a la pantalla chica, donde la promoción de la telenovela no se ha hecho esperar, tanto así que hace pocos días, periodista de Noticias Caracol recibió coqueteos en vivo por parte de reconocida figura del canal.

En medio del gran lanzamiento de ‘Pedro el escamoso’, donde Miguel Varoni y Carlos Torres son los principales protagonistas, por supuesto, Noticias Caracol no se salvó de la promoción de esta telenovela desde la primera emisión del informativo, donde Andrés Montoya y Daniela Pachón, terminaron siendo las víctimas. Como es costumbre sobre las 6 am, los periodistas suelen estar sentados en el sillón, dándole paso a cada uno de los corresponsales, pero mientras que esto ocurría, apareció Varoni.

“Virgen santísima. Quiubo papito. Entonces que... Le falta color, falta color. Yo veré, yo veré, las boticas”, fueron sus primeras declaraciones al ver el ‘look’ con el que contaba Andrés Montoya, siendo un traje acompañado de un corbata roja y segundos más tarde, el turno fue precisamente para Daniela Pachón quien reiteró: “Virgen santísima, sagrado rostro, cosa hermosa. Como estamos” mientras que la periodista de Noticias Caracol no dudó en presentarse y en medio de risas darle la bienvenida.

Luego el turno fue para Pilar Schmitt, “reina mía. Cosa linda, cosa hermosa (...) El tiempo no pasó, aquí hay niveles”. Pedro, interpretado por Miguel Varoni llevaba consigo una bandera de Colombia, demostrando su fe en que la Selección Colombia alcance la Copa América, pero Pilar no dudó en sacarle a flote sus miradas a la periodista: “ahí lo vi echándole ojo a Daniela”, mientras que dejó claro que ya no tiene nada que ver con la doctora Paula.

Finalmente, Schmitt terminó bailando el ‘pirulino’ en compañía de Miguel Varoni, demostrando sus mejores pasos de baile y siguiéndole la corriente a ‘Pedro el escamoso’, lo cierto es que la telenovela está próxima a llegar a las pantallas con el fin de entretener a los televidentes una vez más con una historia un poco diferente.