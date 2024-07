Juan Roberto Vargas es uno de los periodistas y presentadores más reconocidos de la televisión colombiana debido a su actual rol como director de Noticias Caracol, el informativo más visto en el país que a diario se encarga de estar presente en diferentes puntos con el fin de llevarles a los televidentes los hechos principales. Aunque el rol del bogotano no termina siendo para nada sencillo, donde el tiempo con su familia en ocasiones se vería afectado, lo cierto es que su profesionalismo y talento ante las cámaras terminaron siendo heredadas por uno sus hijos, fruto de su matrimonio con Amanda Cadena. El joven siguió sus pasos como periodista y recientemente al hijo de Juan Roberto Vargas se le salió un ‘madrazo’ en vivo en plena transmisión del ‘Gol Caracol’.

El hijo de Juan Roberto Vargas es Juan Camilo Vargas, quien desde hace varios meses comparte set con su padre, el director de Noticias Caracol, pero más allá de llamarle la atención por lo que sucede a diario en el país, su principal enfoque está en los deportes, pues en varias ocasiones se le ha visto durante las emisiones del medio día presentando las noticias y ahora durante la más reciente transmisión del partido entre la Selección Colombia y Uruguay, el también periodista no pasó desapercibido.

Aunque no es común que las transmisiones realizadas por el ‘Gol Caracol’ el set también se muestre, ya los televidentes tienen claro que las principales figuras terminan siendo Javier Hernández, Carlos Alberto Morales mejor conocido como ‘La voz del gol en Colombia’, pero quien también ha hecho parte de estas transmisiones ha sido precisamente el hijo de Juan Roberto Vargas, Juan Camilo, pues es quien se encarga de suministrar los datos correspondientes de los jugadores durante el partido.

Si bien, su tono de voz no termina siendo muy conocido por parte de los televidentes, hace pocos horas Caracol Televisión en su cuenta de Instagram compartió un corto clip en el que dejó ver la narración de Carlos Alberto Morales, donde el resto del equipo no pasó de largo, pero sin duda, quien más terminó disfrutando del gol fue precisamente, Juan Camilo, quien se quitó sus audífonos y buscó celebrar con quienes estaban detrás apoyando la difusión de este encuentro, donde su festejo por supuesto, no pasó de largo, pues se le salió una ‘palabrita’ en aquel momento.

Lo cierto es que más allá del vínculo que lo une con su padre, Juan Camilo ha sabido andar su propio camino y así demostrar el talento con el que cuenta cuando de fútbol y deportes se trata.