Culparon a Javier Hernández Bonnet de la ‘peinada’ que le pegaron a Marina Granziera en Noticias Caracol

Culpan a Javier Hernández Bonnet de la humillación que sufrió Marina Granziera en Noticias Caracol. Tras la clasificación de la Selección Colombia a las semifinales de la Copa América 2024, Granziera apareció en directo durante el noticiero. Su aparición no pasó desapercibido, puesto que un hibcha de Uruguay, equipo que enfrentará a ‘La Tricolor’ en las ‘semis’, la dejó muy mal parada.

Después del partido entre Colombia y Panamá, que finalizó 5-0, Marina Granziera, desde el estadio donde se jugó, apareció en la transmisión de Noticias Caracol. Marina, interactuó con varios seguidores de la Selección. Tras hablar con algunos colombianos, Javier Hernández Bonnet, quien estaba en el estudio del noticiero en Bogotá, le pidió a Marina que hablara con un par de uruguayos que aprovechar para ‘robar’ cámara. Bonnet le pidió a la periodista que les preguntara si le tenían miedo a Colombia.

“Veo a los uruguayos, ¿qué piensan? Quieren a Colombia o les da miedo enfrentarla“, Javier Hernández Bonnet

La pregunta provocó que el uruguayo se pusiera serio y, con un par de preguntas, ‘peino’ a Marina Granziera, quien solo pudo asentir y prácticamente estaba sin palabras.

¿Cuándo es el partido de Colombia en las semifinales de la Copa América?

En contra de Uruguay, la Selección Colombia jugará su partido en las semifinales de la Copa América 2024 el próximo miércoles 10 de julio. El duelo se llevará a cabo a partir de las 7:00 pm (hora colombiana) y tendrá lugar en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Además, al igual que lo ocurrido en cuartos de final, en las semifinales no habrá tiempos extra en caso de empate. Si no hay ganador en los 90 minutos, el finalista se definirá directamente en la tanda de penales.

