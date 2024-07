Marbelle confesó el momento más vergonzoso que vivió junto a Marcelo Cezán; fue culpa de su “bocota”

Marbelle es una de las cantantes más conocidas en Colombia no solo por su carrera artística en generos como la tecnocarrilera, el pop y la ranchera, sino también por sus constantes declaraciones en contra de Gustavo Petro, generando diversas opiniones entre los internautas. Sin embargo, su posición política no ha sido impedimento para que siga adelante con cada uno de sus proyectos, pues en los próximos regresa a la televisión con ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, luego de años de haber hecho parte del ‘Factor X’ y su telenovela, ‘Amor sincero’ en RCN Televisión. Además de seguir bastante activa por medio de sus redes sociales, donde recientemente confesó el momento más vergonzoso que vivió junto a Marcelo Cezán.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ desde muy corta edad dio inicio a su carrera artística, demostrando que nació con la pasión por la música, donde su mamá jugó un papel vital para materializar este sueño y por ende, llegar a los principales escenarios del país para mostrar su talento. En medio de esta camino, también aparecieron otras oportunidades como lo fue trabajar en la emisora ‘Bésame’, junto al reconocido presentador de ‘Bravíssimo’, Marcelo Cezán. Sin embargo, de esta etapa de su vida se conocían pocos detalles y ahora Marbelle habló al respecto.

A través de una dinámica de preguntas, Marbelle quiso compartir un corto espacio con sus seguidores, donde una de las dudas más destacas fue precisamente el momento más vergonzoso que atravesó. Ante el hecho la cantante no dudó en responder involucrando al famoso presentador: “Me sucedió cuando yo trabajé en Bésame Radio, estábamos haciendo un programa en vivo y en directo, estábamos al aire se me cayó la conexión a internet, dije una palabrota de aquellas, justo en el momento en que Marcelo estaba dando como el mensaje positivo del día y el mensaje de reflexión del día y yo interrumpí ese mensaje con mi bocota, con una palabrota. Hasta el sol de hoy me sigue dando pena”.

¿Cuántos años lleva Marbelle con su actual pareja?

Marbelle lleva 8 años de relación con el futbolista, Sebastián Salazar, quien pasó por el equipo Independiente Santa fe y actualmente jugaría con el Bogotá Fútbol Club. En pasadas entrevistas la cantante aseguró que si le gustaría convertirse en madre de nuevo e incluso que hace un tiempo sus planes de boda estaban más latentes que nunca, sin embargo, por diversos compromisos esta decisión ha estado en pausa.