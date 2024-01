“Muchas cosas”: Marbelle reveló por qué Karol G no pasó en el Factor X

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G se ha convertido en una de las más importantes exponentes de música urbana y reguetón gracias a su belleza, personalidad, letras, ritmos y formas de interpretar sus sentimientos y emociones con canciones que conectan a sus millones de seguidores. Desde pequeña soñó con ser cantante, pero fue su paso fallido por el Factor Xs que le abrió las puertas para darse a conocer y comenzar a cumplir sus propósitos y llevar su música por todos los rincones del mundo.

Para sus seguidores siempre fue una intriga el por qué Karol cuando era una adolescente no pasó a la final del reality de talento musical del Canal RCN. Puesto que la cantante en entrevista en ‘Yo, José Gabriel’, había revelado que para ella el “no” que recibió en dicho formato se convirtió en el trampolín que le abrió muchas puertas.

Lea también: Karol G y Feid: De esta manera los artistas comparten su viaje en la nieve juntos

“Me tocó con Marbelle, llegué hasta los 11 y casi que hasta los 6 de las galas y ahí salí. No llegué a las galas, pero fue como mi primera aparición en televisión. Me gustó, me encantó, hice muchos amigos y muchos contactos. Después de ese programa tuve un primer contrato discográfico”, comentó en su momento.

Es por ello, que en entrevista en ‘Bésame radio’, Marbelle, ahora que el reality no está al aire, dejó saber cuál fue la verdadera razón por lo que la artista paisa no pudo pasar a la fase de las galas cuando pasó por su filtro a pesar del talento que fue evidente.

“Hay muchas cosas que pasan detrás de un programa que la gente no alcanza ni a conocer ni a dimensionar. No fue solo Karol. No saben la cantidad de gente que le tuvimos que decir que no”.

Lea también: “Hace mucho tiempo”: ¿Terminaron?, Marbelle reveló si los rumores de su ruptura con Sebastián Salazar son ciertos

Incluso la reina de la technocarrilera dejó saber que nunca dimensionaron el alcance que lograron con el formato, por lo que los cupos se fueron acabando para que los niños viajaran a Bogotá al pasar la primera fase, lo que los llevó a tener que descartar varios talentos, tal como le pasó a Karol G, donde no pasó por mínimas fallas técnicas en su voz al momento de audicionar.